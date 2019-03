Brexit | Ue dà tempo fino al 22 maggio Ma serve il sì di Westminster

Brexit : May - tempo scaduto per Parlamento : LONDRA, 20 MAR - L'accordo sulla Brexit raggiunto a novembre è "il migliore accordo negoziabile" per garantire l'attuazione della volontà popolare manifestata nel referendum del 2016. Così la premier ...

Brexit - May alla nazione : «Non usciremo il 29 marzo. È tempo che il Parlamento decida» : Theresa May è tornata ad accusare il Parlamento di non aver saputo attuare la Brexit e lo ha sollecitato a decidere se approvare l’accordo di divorzio da lei raggiunto, se andare a un no deal o se non attuare la Brexit, cosa che «minerebbe la fiducia» del popolo nella politica. La premier ha ribadito di non volere nessun rinvio «oltre il 30 giugno». Data limite, questa, specificata anche nella lettera a Tusk, per l’uscita ...

Theresa May ha detto che non chiederà molto tempo all’Unione Europea per posticipare Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha detto che quando chiederà all’Unione Europea di posticipare la data di Brexit non lo farà chiedendo molto tempo, perché condivide la «frustrazione» dei cittadini riguardo al «fallimento nel prendere una decisione» da parte

Italiani al tempo della Brexit - la mini-moda letteraria del momento : Strano che proprio nel momento in cui pare che il mondo se ne vada via da Londra, la città ridiventi per gli Italiani il centro di gravità della narrazione, confermando la cifra bizzarra della Big Ben society, ma anche la nostra propensione a fare dell’anomalia uno status e del conflitto commedia. P

Brexit rinviata a giugno - bocciato referendum bis. May prende respiro - nuova corsa contro il tempo : E' la "cosa di gran lunga migliore" successa al governo britannico questa settimana. Cosi' gli analisti della Bbc hanno commentato la giornata di votazione alla Camera dei Comuni, dove dopo due giorni di batoste per la premier, Theresa May, i deputati hanno approvato - con 412 voti a favore e 202 contro - la mozione del governo sulla richiesta di un rinvio della Brexit a dopo il 29 marzo e di un terzo tentativo di ratifica dell'accordo con la ...

Brexit - Ue apre a ulteriori rassicurazioni su natura temporanea backstop confine irlandese : Il responsabile Ue delle trattative sulla Brexit, Michel Barnier, ha detto che Bruxelles potrebbe aprire alla possibilità di fornire ulteriori garanzie sulla natura temporanea del backstop sul confine ...

L'asse Berlino-Parigi dice sì alla richiesta di May : "Più tempo per Brexit se motivato". Scintille tra Francia e Olanda su AirFrance-Klm : La relazione fra Francia e Germania "è forte ed efficace", ed in questo contesto è "normale" che alcune questioni suscitino "un dibattito". Ad affermarlo è il presidente francese Emmanuel Macron che ha ricevuto oggi all'Eliseo la cancelliera tedesca Angela Merkel e ha risposto alle domande dei giornalisti su "tensioni" che sarebbero emerse fra Parigi e Berlino.I due leader hanno firmato il 22 gennaio ad Aquisgrana un ...

Brexit - Macron e Merkel : 'Più tempo a Londra se ce lo chiede' - : I leader di Francia e Germania: "La nostra unità di vedute è totale". Theresa May conferma che la Camera dei Comuni potrà votare su un "breve e limitato rinvio" dell'uscita dall'Ue, ma l'obiettivo ...

Brexit : poco tempo per accordo con Bruxelles : Secondo il cancelliere dello Scacchiere Philippe Hammond una Brexit senza accordo sarebbe una 'calamità reciproca' per Londra e per l'Ue, con un duro colpo all'economia oltre la Manica. , CC - www.

Brexit - May chiede tempo per l'accordo. Imprese e Bank of England temono il no deal : ... Andrew_Adonis, Il mondo dell'economia e in particolare le associazioni imprenditoriali continuano a lanciare allarmi: «un no deal è la più grande minaccia alla economia dal 1939» dice il ceo della ...

Brexit - May chiede tempo al parlamento. Corbyn : "È un ricatto" - : La premier britannica ha chiesto alla Camera dei Comuni altri giorni per arrivare ad un nuovo accordo con Bruxelles. Il leader laburista la accusa di rimandare il dibattito per costringere i ...

Brexit : May prende altro tempo - il voto slitta a fine mese : Gli industriali britannici: "Siamo in zona d'emergenza" Il mondo del business tuttavia non si fida, come conferma oggi stesso la leader della Cbi, la Confindustria britannica, Carolyn Fairbairn, ...