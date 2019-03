Brexit | mini-proroga dall' Ue fino al 22 maggio

Brexit - la Ue propone mini-proroga al 22 maggio. Ma serve ok di Londra : Il Consiglio europeo propone una mini-proroga della Brexit al 22 maggio, a condizione che il Parlamento inglese approvi l’accordo di divorzio la prossima settimana. «Poiché il Regno Unito non intende organizzare le elezioni per il Parlamento europeo, non sono possibili proroghe oltre quella data». Lo prevede la bozza del testo delle conclusioni sulla Brexit circolata - riferiscono fonti diplomatiche europee - tra i 27 capi di ...

Brexit - Ue : mini-proroga se ok a Londra : 19.04 "Il Consiglio europeo si impegna a concordare, prima del 29 marzo, una proroga breve sulla Brexit fino al 22 maggio, se l'Accordo di divorzio sarà approvato a Westminster la prossima settimana. Poiché il Regno Unito non intende organizzare le elezioni per il Parlamento europeo, non sono possibili proroghe oltre quella data". Lo prevede la bozza del testo delle conclusioni sulla Brexit circolata, riferiscono fonti diplomatiche europee, ...

Brexit - leader Ue compatti : sì al mini-rinvio solo se Londra approva l'intesa : Al via il Consiglio europeo che deve rispondere alla richiesta di Theresa May di una proroga della Brexit dal 31 marzo al 30 giugno. Stando alle dichiarazioni dei leader all'arrivo a Bruxelles, l'...

Italiani al tempo della Brexit - la mini-moda letteraria del momento : Strano che proprio nel momento in cui pare che il mondo se ne vada via da Londra, la città ridiventi per gli Italiani il centro di gravità della narrazione, confermando la cifra bizzarra della Big Ben society, ma anche la nostra propensione a fare dell’anomalia uno status e del conflitto commedia. P

Brexit : Bmw e Toyota potrebbero lasciare la Gran Bretagna - a rischio la produzione di Mini : Parlando a SkyNews dal Salone di Ginevra 2019, un consigliere d’amMinistrazione di Bmw, Peter Schwarzenbauer, non ha escluso “misure estreme” in caso di una hard Brexit, in particolare, il pericolo più consistente riguarderebbe la produzione delle Mini nell’Oxfordshire. Dopo i passi indietro già annunciati di recente (seppure ufficialmente per motivi diversi) da Nissan e Honda anche Bmw e Toyota minacciano di mettere in ...

Brexit : 3 ministri chiedono estensione : ROMA, 23 FEB - La Brexit dovrebbe essere posticipata se il Parlamento non approverà nei prossimi giorni l'atteso nuovo piano della premier Theresa May: è la richiesta di tre ministri del governo ...

Domani la prima ministra britannica Theresa May tornerà a Bruxelles per provare ad ottenere delle concessioni sull’accordo su Brexit : La prima ministra del Regno Unito, Theresa May, tornerà mercoledì a Bruxelles per provare a rinegoziare l’accordo sull’uscita del paese dall’Unione Europea e ottenere delle concessioni per poter concluderne un nuovo prima della data ufficiale di Brexit, il 29 marzo

Brexit : Pil GB ai minimi dal 2012 : Il dato complessivo sul Pil britannico nel 2018 , +1,4%, diffuso oggi dall'ufficio statistico del Regno , Office for National Statistics, Ons, segna ...

Gb - crescita IV trim +0 - 2% - minimo 6 anni con spettro Brexit dura : Roma, 11 feb., askanews, - L'economia della Gran Bretagna si avvicina alla Brexit col freno tirato: ad appena un più 0,2 per cento il Pil dell'ultimo trimestre dell'anno ha segnato il tasso di crescita più basso da sei anni a ...

Rally della sterlina - si scommette sulla proroga dei termini per la Brexit : tra no deal e ipotesi rinvio 24 gennaio 2019 Brexit, dalla farmaceutica alle banche: la grande fuga da Londra Anche esponenti del mondo dell'industria stanno facendo sentire la loro voce. In un ...

Brexit : ministro Economia Tria - dobbiamo essere flessibili e negoziare : Davos, 23 gen 16:25 - , Agenzia Nova, - Sulla Brexit l'Unione europea deve essere flessibile e negoziare: lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria nel... , Pav,