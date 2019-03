Brexit | il punto della situazione Il dilemma elezioni europee

termometropolitico

(Di venerdì 22 marzo 2019), il. IlLa premier britannica Theresa May continua la sua corsa a ostacoli sul sentiero accidentato. L’inquilina di Downing Street nella giornata di giovedì ha cercato di prendere ulteriore tempo. Lo ha fatto chiedendo a Bruxelles un rinviodeadline per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea al prossimo 30 giugno. La deadline era prevista finora per il prossimo 29 marzo. Ad ogni modo May, chiedendo la proroga, ha detto che lanon potrà essere prolungata ulteriormente.Il problema è che il rinvio chiesto da May non è stato accettato. Infatti, i Ventisette dell’Unione nella giornata di venerdì hanno dato tempo massimo a May il prossimo 12 Aprile. Entro quel giorno dovrà passare ai Comuni il piano per lastipulato a novembre da May e dal negoziatore europeo ...

