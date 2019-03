Brexit | accordo dei Ventisette sul rinvio dell’uscita entro le elezioni europee

Brexit - accordo dei 27 sul rinvio dell’uscita entro le elezioni europee : Dopo una lunghissima e inattesa trattativa, i Ventisette hanno trovato questa sera qui a Bruxelles un accordo sulla richiesta inglese di rinviare l'uscita del Regno Unito. Nei fatti i capi di Stato e di governo hanno concesso una proroga di circa due settimane per permettere al Regno Unito di capire se vi è spazio per consentire a Westminster di approvare un accordo di recesso che il parlamento britannico ha già bocciato due volte in ...

Brexit - May chiede un rinvio al 30 giugno. Tusk : proroga possibile se c'è l'accordo : Un rinvio della Brexit fino al 30 giugno e un nuovo voto sull'accordo di uscita, già bocciato due volte. Questo il piano di Theresa May per uscire dalla profonda crisi costituzionale e politica in cui si è cacciato il Paese, quando mancano, in teoria, appena nove giorni al termine del 29 marzo. Una proposta che a Westminster scontenta tutti. Mentre a Bruxelles il Presidente del ...

Brexit - Tusk : rinvio breve solo con ok all'accordo Ue. May parla alla nazione : Estendere l'articolo 50 al 30 giugno, cioè mantenere il Regno Unito nell'Unione fino a quella data, «comporterebbe gravi rischi giuridici e politici». Lo spiega un rapporto interno dell'esecutivo ...

Brexit - Tusk : rinvio breve se ok accordo : 17.53 "Alla luce delle consultazioni che ho condotto negli ultimi giorni credo che una breve proroga della Brexit sia possibile, ma condizionata a un voto positivo alla Camera dei comuni". Così il presidente Consiglio Ue, Tusk, in risposta alla lettera della premier britannica che gli annunciava l'intenzione di chiedere un rinvio al 30 giugno e un terzo voto a Westminster dopo il Consiglio Ue del 21-22 marzo."L'estensione del divorzio al 30 ...

Brexit - bozza Dl in caso di uscita UK senza accordo : Una proroga di 18 mesi a favore delle banche del Regno Unito che operano in Italia a partire dalla data di recesso. E' quanto prevede la bozza di Dl sulla stabilità finanziaria nel caso di un'uscita ...

Brexit - arriva il dl per l'uscita senza accordo : arriva un decreto legge, per tutelare il sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano dall' uscita senza un accordo del Regno Unito dall'Unione europea . Un provvedimento che, si ...

Brexit - lo speaker della Camera vieta il terzo voto sull’accordo bocciato. Ue pronta a valutare rinvio fino al 29 marzo : Lo speaker della Camera John Bercow ha deciso di vietare un terzo voto di ratifica sullo stesso accordo sulla Brexit già bocciato per due volte. Un portavoce di Theresa May ha detto che Bercow non “ci ha preavvertiti del suo statement”, aggiungendo di non volerlo commentare, ma che per ora la premier “non è in condizione” di proporre un nuovo voto essendo ancora in corso colloqui con i dissidenti. Il sollicitor general ...

Brexit - Parlamento inglese contrario a terzo voto sull'accordo : Ennesimo colpo inferto a Theresa May oggi dal Parlamento inglese che si è pronunciato contrario ad un terzo voto per vagliare l'accordo sulla Brexit . Questo potrebbe avvenire solo se il testo venisse ...

Brexit - lo speaker della Camera dei Comuni vieta un terzo voto sullo stesso accordo : Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha posto il veto a un terzo tentativo di ratifica dell'accordo sulla Brexit proposto dal governo di Theresa May, se il testo non sarà cambiato. La decisione - che mette in crisi la strategia della premier Tory - è stata annunciata da Bercow dopo una lunga e dettagliata ricostruzione degli avvenimenti recenti (con la doppia pesante bocciatura dello stesso accordo) e dei precedenti ...

L’accordo su Brexit non può essere sottoposto a un terzo voto a meno che venga modificato - dice il presidente del Parlamento britannico : Nel corso di una seduta della Camera britannica tenuta oggi pomeriggio, il presidente del Parlamento britannico John Bercow ha detto che il governo non può sottoporre al Parlamento lo stesso accordo su Brexit che è già stato bocciato lo scorso 12

Brexit - il Parlamento gela May : vietato terzo voto sull’accordo : Il governo di Theresa May non può riproporre per la terza volta il medesimo accordo già bocciato due volte, pur con alcune variazioni semantiche che non cambiano la realtà dei fatti. Lo ha annunciato lo speaker della Camera dei Comuni John Bercow facendo riferimento a numerosi precedenti...

Corbyn - sì accordo Brexit se referendum : ANSA,- ROMA, 17 MAR - Alla vigilia dell'ennesimo voto del Parlamento britannico sull'accordo di Theresa May per la Brexit, il leader laburista Jeremy Corbyn sembra aprire un mezzo spiraglio. Ribadisce ...

Revisioni utili - scenari Brexit e possibile accordo Cina-Usa : Il dato si spiega con il dollaro forte, che favorisce le importazioni, e il raffreddamento dell'economia globale, che frena le esportazioni. Insomma, il tentativo di Trump di ridurre il deficit non ...

Brexit - May ritenta : mozione per rivotare accordo il 20 marzo e rinviare addio a Ue. Spunta emendamento su 2° referendum : Incassata l’ultima sconfitta ieri alla Camera dei Comuni, Theresa May si gioca oggi l’ultima carta. Il governo ha presentato una nuova mozione che chiede di rimettere in votazione mercoledì 20 marzo l’accordo raggiunto con Bruxelles sull’uscita del Regno Unito dall’Ue già bocciato due volte da Westminster e apre alla possibile richiesta all’Ue di un rinvio “breve” limitato al 30 giugno. Il Parlamento ...