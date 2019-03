oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) “Ho informato della decisione il Comitato esecutivo”, con queste parolesi è dimesso dal suo ruolo di, la federazione mondiale del pugilato amatoriale. Una figura molto controversa quella dell’uzbeko, che è sotto inchiesta da parte del CIO per cattiva gestione ed inotre è considerato dal Tesoro Americano addirittura appartenente a un gruppo criminale con legami internazionaliA partire dalle Olimpiadi di Rio l’Aiba è finita al centro di numerose polemiche per una serie di verdetti arbitrali completamente inventati e che hanno portato all’allontanamento di 36 arbitri con l’accusa di corruzione. L’Aiba ha poi subito anche il blitz della polizia svizzera per gestione delWu e per i debiti con alcuni gruppi sovietici.Dopo tutti questi avvenimenti il CIO ha deciso di prendere seri provvedimenti, ...