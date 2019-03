Bologna | Iacopo Melio | «L’insegna “rampa handicappati” è uno schiaffo in faccia»

vanityfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Le parole sono importanti e possono fare la differenza. Possono anche ferire: «Rampa handicappati» scritto su un cartello a due passi dalle torri della Regione Emilia Romagna è stato come «unoin» per, 26enne attivista per i diritti delle persone con disabilità. Sulla pagina Facebook «Vorreiprendereiltreno» ha postato la sua denuncia: «Sgrani gli occhi: “No, è impossibile!”. È questa la sensazione che si prova nel vedere nel 2019 la segnaletica riportante la vergognosa scritta. E pensare che già nel lontano 1999 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva compiuto il passo di eliminare il termine “handicap” dai documenti ufficiali e internazionali».Secondo, quel cartello, «che campeggia su un importante edificio commerciale privato», è offensivo a maggior ragione perché si trova nei pressi di «sedi di banche, associazioni di categoria, ...

