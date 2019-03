Biathlon | l’Italia vince la Coppa del Mondo di biathlon sabato se… Tutti i piazzamenti

Biathlon - l’Italia vince la Coppa del Mondo di Biathlon se… Tutti i piazzamenti possibili di Wierer - Kuzmina ed Olsbu : La corsa per la Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere la volata finale: Dorothea Wierer ha allungato su Lisa Vittozzi al termine della sprint odierna, ma restano ancora in corsa per il successo finale la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Vediamo cosa deve accadere sabato affinché le due straniere vengano aritmeticamente eliminate dalla corsa al successo finale. Si tratta di una caso più semplice ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : i convocati dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si contendono la Sfera di cristallo : E dopo lo show dei Mondiali 2019 ad Oestersund (Svezia), è tempo dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oslo (Norvegia). Reduce da una rassegna iridata estremamente positiva (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo), l’Italia vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi sulla celebre collina di Holmenkollen dove si terranno giovedì 21 marzo una sprint femminile (ore 16.30), venerdì 22 marzo una sprint maschile (ore 16.30), ...

Biathlon - la Coppa del Mondo sarà vinta dall’Italia se… I punti ed i piazzamenti che Vittozzi e Wierer devono ottenere per precedere Olsbu e Kuzmina : La corsa per la Coppa del Mondo di Biathlon si appresta a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, appaiate in vetta alla classifica generale, devono rintuzzare nelle ultime tre gare stagionali i disperati assalti delle ultime due avversarie che l’aritmetica tiene ancora in vita, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Analizziamo dunque la situazione attuale: CLASSIFICA GENERALE Coppa DEL ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di Biathlon. 2 ori in un giorno dopo 22 anni di digiuno : Ad inizio rassegna le medaglie iridate dell’Italia del Biathlon nella storia erano 22, oggi, a Mondiali conclusi, sono 27: l’oro mancava dal 1997, dopo 22 anni ne sono arrivati due tutti insieme, a distanza di meno di tre ore l’uno dall’altro. Ecco tutti i podi degli azzurri nella storia dei Mondiali di Biathlon: 1979 Ruhpolding (Ger) – Bronzo Luigi Weiss 10 km sprint maschile 1985 Ruhpolding (Ger) – Bronzo ...

Arriva il secondo oro per l’Italia ai Mondiali di Biathlon - Windisch campione del mondo nella mass start : Windisch, rimonta epica nella mass start maschile: l’azzurro per la prima volta è campione del mondo L’Italia non vinceva una medaglia d’oro ai Mondiali di biathlon da 22 anni, ne conquista due nello stesso giorno. A Oestersund accade l’incredibile: se il primo titolo iridato della carriera di Dorothea Wierer era un premio alla stagione della consacrazione di un’atleta già fortissima, che non a caso è anche ...

Biathlon - Staffetta femminile Mondiali 2019 : la Norvegia beffa la Svezia nel finale. L’Italia sogna metà gara - poi si spegne : Grazie ad una monumentale Marte Olsbu Roeiseland in ultima frazione, la Norvegia vince la medaglia d’oro nella Staffetta femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon in corso di svolgimento ad Oestersund, beffando le padrone di casa della Svezia che avevano già assaporato il successo pieno. Il podio è stato completato da una solida Ucraina che l’ha spuntata in volata sulla Germania, mentre l’Italia non è andata oltre la decima ...

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la staffetta maschile. L’Italia spariglia le carte - gara durissima fin dall’avvio? : domani alle ore 16.30 ai Mondiali di Biathlon si assegnerà il titolo nella staffetta 4×7.5 km maschile e le scelte dell’Italia lasciano intendere che fin dal primo metro sarà aspra la battaglia: i tecnici azzurri hanno provato a sparigliare le carte, schierando i frazionisti in ordine inatteso, per andare a tutta sugli sci sin dallo start. Al lancio infatti non ci sarà Thomas Bormolini, ma l’Italia vuole fare corsa dura ...

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la staffetta femminile. Per l’Italia formazione collaudata - basterà per il podio? : domani ai Mondiali di Biathlon si assegneranno i titoli nelle staffette: alle ore 13.15 toccherà alle donne, con l’Italia che si affiderà ad una formazione collaudata nelle frazioniste e nell’ordine in cui le vedremo in pista. La concorrenza di certo non mancherà, ma le azzurre potranno tranquillamente essere in corsa per il podio. L’Italia come di consueto avrà al lancio Lisa Vittozzi, che avrà il compito di provare a dare il ...

Biathlon - Mondiali 2019 : i quartetti dell’Italia per le staffette. Vincono i ballottaggi Nicole Gontier e Giuseppe Montello : Sono stati comunicati i quartetti dell’Italia per le staffette di domani valide per i Mondiali di Biathlon di Oestersund: nella formazione femminile Nicole Gontier è stata preferita ad Alexia Runggaldier, mentre in quella maschile Giuseppe Montello ha avuto la meglio su Thierry Chenal. Qualche sorpresa nell’ordine dei frazionisti tra gli uomini. Domani alle ore 13.15 scatterà la staffetta 4×6 km femminile, con l’Italia che ...

Mondiali Biathlon 2019 – Ancora un podio per l’Italia : Wierer e Hofer d’argento nella staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer d’argento ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: gli azzurri chiudono al secondo posto la staffetta single mixed I Mondiali di Biathlon 2019 stanno regalando emozioni uniche ai tifosi italiani: dopo l’argento di Lisa Vittozzi, oggi l’Italia porta a casa un’altra medaglia. Dorothea Wierer e Lukas Hofer hanno infatti chiuso la staffetta single mixed al secondo posto, alle spalle solo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer - l’Italia si affida alla coppia magica per la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer: questa è la coppia dell’Italia per la singled mixed relay, la staffetta che andrà in scena domani ai Mondiali 2019 di Biathlon. I due altoatesini hanno regalato al nostro Paese il primo e unico trionfo in questo format in occasione della tappa di Coppa del Mondo che si è disputata poche settimane fa a Soldier Hollow e ora cercheranno di conquistare una medaglia sulle nevi di Ostersund (Svezia) dopo essere ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali : Lisa Vittozzi ci porta a quota 24 : Lisa Vittozzi ha regalato all’Italia la 24^ medaglia della storia ai Mondiali di Biathlon, la sappadina si è messa al collo un fantastico argento nell’individuale di Oestersund e ha così rimpinguato il nostro bottino a pochi giorni dal bronzo firmato dalla staffetta mista. Di seguito tutti i podi e le medaglie vinte dall’Italia nella rassegna iridata. medaglie DELL’ITALIA AI Mondiali DI Biathlon: 1979 Ruhpolding ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali : il bronzo della staffetta mista ci porta a quota 23 : Oggi l’Italia ha conquistato la 23^ medaglia della sua storia ai Mondiali di Biathlon. La staffetta mista ha festeggiato una fantastica medaglia di bronzo chiudendo alle spalle di Norvegia e Germania: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno rimpinguato il nostro forziere in cui figurano 6 ori, 4 argenti e 13 bronzi dal 1979 a oggi. Di seguito tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di ...

Biathlon - Mondiali 2019 : l’Italia parte fortissimo - è bronzo nella staffetta mista! : Medaglia doveva essere e medaglia è stata: l’Italia di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch conquista il bronzo nella staffetta mista dei Mondiali di Biathlon iniziati oggi ad Oestersund, in Svezia: azzurri sempre virtualmente sul podio, vittoria per la Norvegia davanti alla Germania. Prima frazione da incorniciare per Lisa Vittozzi, perfetta al tiro e velocissima nel rilascio dei colpi (al di sotto dei 20″ ...