Biathlon | Coppa del Mondo Oslo 2019 | Dorothea Wierer dà l’assalto alla Sfera di

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe dominatore assoluto : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - l’Italia vince la Coppa del Mondo di Biathlon sabato se… Tutti i piazzamenti possibili di Wierer - Kuzmina ed Olsbu : La corsa per la Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere la volata finale: Dorothea Wierer ha allungato su Lisa Vittozzi al termine della sprint odierna, ma restano ancora in corsa per il successo finale la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Vediamo cosa deve accadere sabato affinché le due straniere vengano aritmeticamente eliminate dalla corsa al successo finale. Si tratta di una caso più semplice ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 - Lisa Vittozzi : “Non ho mai mollato - non lo farò adesso” : Affida alla sua pagina Facebook poche righe Lisa Vittozzi, che dopo la sprint odierna di Oslo, ha compromesso le proprie possibilità di vincere la Coppa del Mondo di Biathlon, oltre a vedersi sfuggire le Coppette di specialità della sprint e dell’inseguimento. Di seguito le sue dichiarazioni. “Nessuna parola per quello che è successo oggi, ma sono molto orgogliosa di me e di quello che ho ottenuto in questa stagione. Ma .. il ...

Biathlon - Vittozzi flop e la Wierer si avvicina alla Coppa : Considerando anche gli scarti, all'altoatesina basterà un settimo posto sabato per tenersi al riparo dalle atlete straniere prima dell'ultima gara, mentre la Coppa del mondo sarà aritmeticamente sua ...

Biathlon - Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di Biathlon già sabato se… Le possibili combinazioni : La corsa per la Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere la volata finale: Dorothea Wierer ha allungato su Lisa Vittozzi al termine della sprint odierna, ma restano ancora in corsa per il successo finale la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Analizziamo dunque la situazione attuale: CLASSIFICA GENERALE 1 Wierer Dorothea Italy ITALY 882 2 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 852 3 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : allungo di Dorothea Wierer! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Kuzmina vince la sprint di Oslo : Wierer chiude undicesima e vede la Coppa del Mondo : L’azzurra chiude undicesima la sprint di Oslo vinta da Kuzmina, ottenendo la leadership solitaria della classifica di Coppa del Mondo La sfera di cristallo prende la direzione di Rasun dopo la sprint di Oslo, dove è in corso l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Dorothea Wierer approfitta della difficile giornata di Lisa Vittozzi al poligono e allunga a +30 in classifica generale sulla compagna di squadra, anche se, ...

Biathlon - Sprint Oslo 2019 : Dorothea Wierer vicina alla Coppa del Mondo - Lisa Vittozzi fuori dall’inseguimento! Vince Kuzmina : Giornata storta per le italiane nella Sprint di Coppa del Mondo 2019 di Biathlon ad Oslo Holmenkollen (Norvegia): se Dorothea Wierer è riuscita in qualche modo a limitare i danni, Lisa Vittozzi ha invece probabilmente visto sfumare definitivamente il sogno di agguantare la sfera di cristallo, venendo addirittura esclusa dall’inseguimento che si disputerà sabato.Trionfo per Anastasiya Kuzmina grazie ad una prestazione superlativa sugli sci: ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Wierer vs Vittozzi - inizia la volata per la Coppa del Mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma sulla pista di Oslo, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. La corsa per la Coppa del Mondo femminile di Biathlon si appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ...

Biathlon - Coppa del Mondo : quanti soldi guadagnano le atlete? Quanto vale la Sfera di Cristallo? Che lotta tra Wierer e Vittozzi : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer stanno lottando per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon, le azzurre si trovano appaiate in testa alla classifica generale quando mancano soltanto tre gare al termine della stagione cioè quelle in programma durante il fine settimana a Oslo. Si incomincia proprio oggi in terra norvegese con la sprint e le nostre portacolori saranno protagoniste di un vibrante testa a testa che risulterà determinante per la conquista ...

