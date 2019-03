Bergamo | andiamo avanti | De Vito caso isolato e Frongia verso archiviazione

romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Roma – “La Giunta non sta passando un ‘momento’, c’e’ una vicenda che riguarda il presidente dell’Assemblea capitolina che e’ molto seria e fortemente circostanziata e nei cui confronti c’e’ stata una reazione nitida e immediata”.Lo ha detto all’agenzia Dire il vicesindaco di Roma, Luca, in merito alla crisi politica del Campidoglio dopo l’arresto di Marcello Dee l’autosospensione dal M5S dell’assessore Daniele, che ha rimesso le deleghe alla sindaca Virginia Raggi.Sulla seconda questione, ha aggiunto, “auspico, ma mi sembra che le cose stiano cosi’, che cio’ che e’ emerso ieri a riguardo di Danielevenga rapidamente rimosso dall’azione dell’autorita’ giudiziaria attraun’che mi sembra in ...

