Belen a Verissimo fa una rivelazione su De Martino | “Ci vado piano”

lanostratv

(Di venerdì 22 marzo 2019)Rodriguez rompe il silenzio asu Stefano DeOspite della puntata didi sabato 23 marzo,Rodriguez farà delle rivelazioni su Stefano Deconfermando la delicatezza del momento che stanno vivendo. Da settimane, ormai, non si fa altro che domandarsi:e Stefano Desono tornati insieme? Effettivamente i due sono davvero vicini, non si può parlare di presunta vicinanza, ma la questione rimane delicata: “C’è di mezzo una famiglia con un bambino”. Come dichiarato a Silvia Toffanin, attualmente non vuole sbilanciarsi più di tanto:“Cimolto piano perchè sono maturata, io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita”.Una possibile seconda possibilità che prende spunto anche dal grande ...

Novella_2000 : Belen Rodriguez a Verissimo parla del legame con Stefano De Martino - carmenFashionCr : Belen a Verissimo: “Stefano? Faccio quello che mi dice il cuore” -