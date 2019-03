Basket | rigettato il ricorso della Mens Sana Siena | i dettagli

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) La Corte Sportiva di Appello hailche dunque resta esclusa dal campionato di Serie A2 “La Corte Sportiva di Appello, nella seduta odierna, hail reclamo d’urgenzasocietà On Sharing1871. Attesa la particolare complessitàquestione, fissa in giorni 10 il termine per il depositomotivazione“. Questo quanto comunicato in data odierna dalla Federin merito al ben noto caso. Entro dieci giorni verranno depositate le motivazioni di tale sentenza, la società resta dunque esclusa dal campionato di Serie A2.L'articoloil: iSPORTFAIR.

