Baseball | sconfitta dell’Italia nella seconda partita in Arizona contro gli Oakland

(Di venerdì 22 marzo 2019) L’Italia è statadelle tre partitegliAthletics di cui è protagonista a Mesa, in, all’interno di un lungo stage di due settimane con un ampio fattore agonistico al suo interno. L’inè terminato con il punteggio di 1-3.Entrambe le squadre, come giàprima, hanno deciso di non forzare la preparazione. Il manager azzurro, Gilberto “Gibo” Gerali, ha alternato cinque uomini sul monte di lancio: Alessandro Maestri, Diego Fabiani, Valerio Simone, Claudio Scotti e Yomel Rivera. Particolarmente buona è stata la prestazione di Alessandro Deotto, autore di quattro valide.La Nazionale azzurra tornerà in campo sabato 23, alle 21 italiane, per giocare la terza e ultimagli Athletics, cui ne seguiranno altre 4 con differenti formazioni fino a venerdì 29.CLICCA QUI PER ...

