Bando da 312 posti di lavoro per Oss a tempo indeterminato in Veneto | scadenza 14 aprile

(Di venerdì 22 marzo 2019) Un autentico maxi concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e riguarda la figura di Operatore socio sanitario. Si tratta di unche prevede l’immissione in ruolo di 312 lavoratori. Ilproviene dalla Regionee prevede assunzioni in diverse città e comuni del suo territorio. Il profilo e l’inquadramento che sarà ricercato ed applicato in sede di assunzione e quello di Oss categoria B posizione economica Bs. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul concorso, dalla data di presentazione alla dislocazione sul territorio deidida assegnare.I requisiti In primo luogo per poter partecipare al concorso occorre rispettare i consueti requisiti generali che sono la cittadinanza italiana o un titolo equipollente, il godimento dei diritti politici e civili e l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere. Ilperò prevede anche due ...

