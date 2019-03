Avengers | Endgame | online un nuovo spot più drammatico del cinecomic Marvel

Avengers : Endgame - ecco un nuovo spot del film pubblicato online da Marvel! : Avengers: Endgame, diffuso da Marvel un nuovo spot promozionale del film! In Avengers: Endgame niente sarà più come prima, riusciranno gli eroi dell’MCU ad annullare le devastanti azioni del terribile villain Thanos? I Vendicatori in Infinity War hanno perso tutto, ogni cosa è cambiata ma in Avengers 4 hanno ancora la possibilità di riportare la ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ecco un nuovo spot del film pubblicato online da ...

Avengers : Endgame - il trailer svela indizi sull'uso dei varchi temporali nel Regno Quantico : L'attesa sta per terminare, manca poco più di un mese ad Avengers: Endgame. Dall'anno scorso, dopo l'uscita di Infinity War, fino ad ora, si sono diffuse sul web numerose teorie su come i Vendicatori dovrebbero risolvere la drammatica situazione creata dallo schiocco di Thanos. Per evitare che metà dell'universo venga 'polverizzato', i supereroi sopravvissuti dovrebbero ricorrere ai viaggi nel tempo. Qualche giorno fa, sul profilo instagram del ...

Avengers : Endgame – Kevin Feige non rimpiange i morti di Infinity War : Avengers: Endgame – ecco i nuovi dettagli rivelati in esclusiva da Empire Magazine! Marvel affida a Empire Magazine in esclusiva nuove informazioni su Avengers: Endgame. Dopo la pubblicazione di un poster inedito e del nuovo trailer del film “Avengers 4″ con protagonisti i Vendicatori Captain America, Thor e Iron Man contro Thanos, ecco ulteriori dettagli riguardo al capitolo successivo a Infinity War: ... Leggi ...

Avengers Endgame incontra Apex Legends in un fantastico trailer fan made : L'universo dei Batte Royale ha ricevuto un recente scossone con l'uscita di Apex Legends. Dopo averci regalato i due capitoli sparacchini di Titanfall, Respawn Entertainment e il publisher Electronic Arts hanno sfidato a muso duro il fenomeno Fortnite di Epic Games, confezionando uno shooter online da poter scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Uno shooter che, come già vi dicevo, è riuscito ad impensierire seriamente il ...

Avengers : Endgame - il finale del film è già stato mostrato durante Infinity War? Ecco la sorprendente teoria : Tra poco più di un mese arriverà finalmente nelle sale Avengers: Endgame , il prossimo film dei fratelli Russo che avrà l'onere di rivelare al mondo le sorti dell'intero UCM e degli eroi impegnati nello scontro decisivo con Thanos , che nel finale di Infinity War è riuscito ad avere la meglio sui Vendicatori portando così a termine il suo ...

Avengers : Endgame – trapelate online due cover di Empire con Thanos e i Vendicatori originali! : Avengers: Endgame: trapelate in rete le cover ufficiali di Empire che mostrano in esclusiva il terribile Thanos e i Vedicatori originali! Avengers: Endgame – è un periodo ricco di news dall’MCU! Dopo gli incassi record registrati con il personaggio di Carol Danvers in Captain Marvel e in attesa dell’arrivo al cinema di Spider-Man: Far From Home, ... Leggi tuttoAvengers: Endgame – trapelate online due cover di Empire con ...

'Endgame' : un ritorno al passato per gli Avengers : Mentre il primo trailer mostrava una Terra lasciata in cenere dallo schiocco di Thanos, il secondo rilasciato da pochi giorni preferisce concentrarsi sui supereroi "risparmiati", quelli che hanno sancito il successo immediato della Marvel e dato il via al suo universo cinematico. E' come se il trailer volesse sottolineare che siamo davvero arrivati alla resa dei conti, alla parola Fine e che tutti i film precedenti, resi in un lucente bianco e ...

Avengers : Endgame - nuovo trailer ufficiale italiano : nuovo trailer ufficiale italiano di Avengers: Endgame, seconda parte di Avengers: Infinity War, che uscirà al cinema il 24 aprile del 2019

Avengers : Endgame - Marvel modifica il poster del film! : Avengers: Endgame, Marvel dimentica il nome di un’attrice nel poster del film e corregge l’errore! Avengers: Endgame, ieri è stato pubblicato online da Marvel il nuovo trailer ufficiale del film e un poster inedito. Le immagini del seguito di Infinity War sono state diffuse inaspettatamente subito dopo gli incassi record registrati al cinema grazie a Carol Danvers, la nuova supereroina ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, Marvel ...

Avengers : Endgame - poster rifatto perché si erano dimenticati un personaggio : Il 14 marzo Marvel ha diffuso il nuovo trailer ufficiale che ci avvicina a Avengers: Endgame, il capitolo definitivo nella saga dei supereroi dei fumetti che porterà a grandi sacrifici e a una svolta decisiva in questo universo cinematografico. Contestualmente la Casa delle meraviglie ha anche diffuso un nuovo poster, in cui sono schierati tutti gli eroi superstiti che saranno al centro della pellicola imminente. In molti si sono concentrati sul ...

Il nuovo trailer di “Avengers : Endgame” - dal 24 aprile nelle sale : È uscito il nuovo trailer ufficiale di "Avengers: Endgame", il quarto atteso capitolo dell epica saga targata Marvel Studios dedicata ai supereroi più potenti della Terra, in arrivo nelle sale italiane il 24 aprile. Il film, diretto da Anthony e Joe Russo, è il seguito di "Avengers: Infinity War" (2018) ed è basato sul gruppo di supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics. Rivediamo così sul grande schermo Tony Stark-Iron Man (Robert Downey ...

Avengers : Endgame - ecco il trailer definitivo : 'Avengers: Endgame' si avvicina sempre più all'uscita nelle sale ed ora, dopo le prime immagini ufficiali rilasciate nei giorni scorsi, abbiamo anche il trailer definitivo del film. Con il trailer ...

Avengers : rilasciato un altro trailer di Endgame : Avengers: Endgame è il prossimo film Marvel in uscita ad aprile. Un capitolo della saga molto atteso dai fan, a seguito degli eventi di Avengers: Infinity War, in cui i supereroi non sono riusciti a fermare la minaccia di Thanos. Oggi la Casa delle Idee ha fatto uscire un nuovo trailer, che mostra per la prima volta l'intera squadra dei vendicatori al completo. Gli Avengers insieme a Captain Marvel proveranno a salvare il mondo e a sconfiggere ...

Avengers : Endgame - ecco il nuovo trailer ufficiale e un poster inedito! : Avengers: Endgame, diffuso in rete da Marvel un nuovo emozionante trailer! Avengers: Endgame: Marvel ha pubblicato online un poster inedito e il nuovo avvincente trailer del film. Dopo il successo al cinema della supereroina dell’MCU Carol Danvers in Captain Marvel e in attesa dell’uscita di Spider-Man: Far From Home, finalmente i fan possono vedere nuove immagini del film “Avengers 4” ... Leggi tuttoAvengers: Endgame, ...