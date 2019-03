Autobus dirottato | un papà | «Ci vorrà tempo per rimarginare le ferite che i bambini

vanityfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoZoe era sull’e dato alle fiamme a San Donato Milanese. Dopo l’intervento dei carabinieri è fuggita insieme ai compagni e, nella concitazione di quei momenti, è caduta e ha battuto la testa. È stata ricoverata in ospedale: sta meglio, almeno fisicamente. Ma cidelperleche, come i suoi compagni di scuola, si porta dentro.«Abbiamo ricevuto le prime informazioni dal professore di educazione fisica, che ha contattato mia moglie», ci spiega Paolo Ceravolo, il. «Quando le ha telefonato, Zoe era già in ambulanza. Nonostante le informazioni, all’inizio, fossero piuttosto confuse, abbiamo saputo subito che la situazione si era risulta in modo, tutto sommato, positivo. Ma fino a che non abbiamo visto nostra figlia, l’angoscia era comunque ...

