Atletica | doping | tolto l' oro mondiale della 20 km di marcia al russo Ivanov

Atletica - Anisya Kirdyapkina squalificata per doping. Elisa Rigaudo in odore d’argento ai Mondiali 2011 : Il CAS ha squalificato Anisya Kirdyapkina per tre anni, dal 27 luglio 2017 al 26 luglio 2020, e ha cancellato tutti i risultati sportivi ottenuti dalla marciatrice russa tra il 2011 e il 2013. La 29enne di Saransk, a lungo sposata col collega Sergey Kirdyapkin da cui ha recentemente divorziato, aveva conquistato due medaglie d’argento ai Mondiali nel periodo incriminato e la sua squalifica regala una bella notizia all’Italia. Elisa ...

Boom di casi di doping nel mondo dello sport : ciclismo - Atletica e triathlon in cima alla lista : doping, il NAS scopre Boom di casi positivi: atleti ci ciclismo, triathlon e atletica leggera in cima alla lista Nel 2018 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha partecipato ai controlli antidoping con 170 militari specializzati in manifestazioni sportive di vario livello agonistico, controllando complessivamente 968 atleti. Gli esiti analitici dei prelievi antidoping hanno consentito di rilevare la positività di 50 tesserati ...