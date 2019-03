romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Roma – “Se la notizia di giocare una partita deldi calcio di serie A invenisse confermata sarebbe una. Il governo smentisca o intervenga per fermare questo progetto che e’ unoa milioni di, oltre che al Paese”.Lo scrive in un post su facebook il senatore del Pd Brunoin merito a quanto riportato dal ‘Financial Times’ sul progetto di far disputare una partita delitaliano inal centro degli accordi tra China media Group e i vertici del calcio italiano.L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Astorre: campionato in Cina è follia, schiaffo a tutti tifosi: Roma – “Se la notizia di… -