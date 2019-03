Assoluzione per Raiola | dopo le frasi contro la Figc

Assoluzione per Raiola - niente squalifica per le frasi contro la Figc : Raiola Figc – E’ arrivata l’Assoluzione per Mino Raiola, a un anno di distanza dalle frasi pronunciate contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La decisione è stata presa dalla Commissione Procuratori nel terzo grado di una vicenda iniziata il 20 marzo 2018 con le dure parole del noto agente contro la mancata convocazione di Balotelli […] L'articolo Assoluzione per Raiola, niente squalifica per le frasi contro la Figc è stato ...

Lamezia - processo per estorsione a due imprenditori : chieste 2 condanne e un'Assoluzione : Lamezia Terme " Due condanne e un'assoluzione sono state chieste dal Pm nel processo per tentata estorsione ai danni di due imprenditori. Davanti al Gup di Catanzaro Antonio Battaglia, si è celebrato ...

Morì perché esposto all'amianto senza protezioni : annullata l'Assoluzione - processo da rifare : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Confermata Assoluzione per ex vertici Mef e Morgan Stanley : ... ha infatti respinto l'appello proposto dalla procura della Corte dei Conti contro la decisione di primo grado che assolveva Morgan Stanley e gli ex dirigenti del ministero dell'Economia da una ...

Butera - Mete Onlus - : "Condanna per Assoluzione parenti Sana" : Giorgia Butera, Presidente della Comunità Internazionale 'Sono Bambina, Non Una Sposa' e Presidente Mete Onlus, da anni impegnata nella tutela delle spose bambine, e di chi è vittima di matrimoni ...

Sana Cheema - la politica si indigna per Assoluzione parenti. Ma la legge contro le nozze forzate in Italia (ancora) non c’è : Dalle manifestazioni di rammarico alle richieste di chiarimenti, fino al valutare l’ipotesi di ritirare l’ambasciatore Italiano in Pakistan. Ma intanto in Italia non c’è nemmeno una legge contro i matrimoni forzati e chi aiuta le ragazze in fuga non ha fondi o tutele ufficiali (leggi qui l’inchiesta di Fq Millennium). Dopo la notizia dell’assoluzione per “mancanza di prove e testimoni” di padre, zio e ...

Raggi - giudice chiede proroga per motivazioni sentenza Assoluzione : Roma, 6 feb., askanews, - Slitta il deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Secondo quanto si è appreso il giudice Roberto Ranazzi ha chiesto ...

Atti persecutori : reato e significato - quando c’è l’Assoluzione : Atti persecutori: reato e significato, quando c’è l’assoluzione Il reato di Atti persecutori, anche comunemente detto reato di stalking, segue una disciplina introdotta abbastanza recentemente nel Codice Penale (con la legge n. 39 del 2009, che lo ha inserito all’art. 612 bis). Vediamo di seguito di che si tratta e quali sono le finalità di tutela della persona vittima di questa condotta illecita. Atti persecutori: ...

Corte suprema del Pakistan conferma l'Assoluzione per Asia Bibi : La Corte suprema del Pakistan ha respinto la petizione per la revisione dell'assoluzione di Asia Bibi, la donna Pakistana, di religione cristiana, che lo scorso 31 ottobre è stata liberata dopo oltre otto anni di carcere per blasfemia. Lo ha riferito il sito del quotidiano Pakistano 'Dawn'.Come spiega il sito dell'emittente 'Geo', la Corte formata dal capo della Giustizia, Asif Saeed Khosa, e dai giudici Qazi Faez Isa e Mazhar Alam ...