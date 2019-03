Ascolti tv | ' Che Dio ci aiuti' chiude col botto | già si pensa alla sesta stagione

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti 5 chiude con 5.7 milioni di telespettatori : chiude con 5.713.000 telespettatori e il 25,53% di share (5.864.000 e il 23,35% nel primo episodio, 5.591.000 e il 27,7% nel secondo) la fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti e si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 21 marzo. LEGGI: Che Dio ci aiuti 6, la nuova stagione si farà: ‘Ci stiamo già pensando’ Ascolti tv prime time Canale 5 con il film Non si ruba a casa dei ladri ha ottenuto invece 2.998.000 telespettatori e il ...

Ascolti TV | Giovedì 21 marzo 2019. Che Dio ci Aiuti chiude al 25.5% - Non si ruba a casa dei ladri 13.1%. Le Iene su David Rossi all’8.3% : Gianmarco Saurino ed Elena Sofia Ricci Su Rai1 l’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.713.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale 5 Non si ruba a casa dei ladri ha raccolto davanti al video 2.998.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 475.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Speciale Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.514.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Ascolti tv - Che tempo che fa con 3.5 milioni batte Il silenzio dell’acqua : Vittoria di Rai 1 nel prime time del 17 marzo con ‘Che tempo Che Fa’ che è stato visto da 3.520.000 telespettatori pari a uno share del 13,8%. Ascolti tv prime time Il programma condotto da Fabio Fazio ha battuto ‘Il silenzio dell’acqua’ che su Canale5 si è fermato a 2.840.000 telespettatori pari a uno share del 12.22%. Terza posizione per Rai2 con ‘The Good Doctor’ che è stato visto da 2.213.000 ...

Che tempo che fa - i dati degli Ascolti di domenica 17 marzo : Fabio Fazio vince - ma non ride : La puntata di Che tempo che fa di ieri 17 marzo ha ospitato volti di punta del mondo della politica e dello spettacolo come Laura Boldrini, Enrico Nigiotti, Patty Pravo e Ornella Vanoni. Il talk della domenica sera di Fabio Fazio ha tenuto incollati davanti al televisore 3.520.000 spettatori, ottene

Ascolti tv 15 marzo : boom per Ciao Darwin che travolge la finale di Sanremo Young : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 15 marzo 2019, caratterizzata dall'atteso ritorno in prime time di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti e dalla finalissima di Sanremo Young, il baby talent condotto da Antonella Clerici che quest'anno non ha brillato dal punto di vista auditel. Ciao Darwin vince la sfida degli Ascolti di venerdì 15 ...

Ascolti tv - Che Dio ci aiuti 5 vince con 5.6 milioni di telespettatori : Ennesima vittoria di Rai1 nel prime time del 14 marzo con Che Dio ci aiuti 5 che ha totalizzato 5.646.000 telespettatori pari a uno share del 21,86%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con Chi vuol essere Milionario? che è stato visto da 2.357.000 telespettatori pari a uno share del 12,1%. Terzo gradino per la partita di Europa League Inter – Eintracht Frankfurt che è stata vista da 2.266.000 telespettatori pari a ...

Ascolti TV 14 marzo 2019 - Che Dio ci aiuti 5 vola alto : share alle stelle : Ascolti TV giovedì 14 marzo 2019, Che Dio ci aiuti 5 conquista tutti: la fiction di Rai 1 è il programma più visto della prima serata Che Dio ci aiuti 5 è riuscito a portare a casa un altro successo di Ascolti ieri. La fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci, durante la prima […] L'articolo Ascolti TV 14 marzo 2019, Che Dio ci aiuti 5 vola alto: share alle stelle proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 12 marzo 2019. Meraviglie parte dal 19.3% - Il Collegio chiude con il 9.7%. Che Bella Giornata si ferma all’8.5%. Boom Juventus-Atletico Madrid su Sky (11.1%) : Alberto Angela Su Rai1 Meraviglie – La Penisola di Tesori ha conquistato 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.307.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.445.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 #cartabianca ha raccolto davanti al ...

Juventus - è record anche di Ascolti : match visto da 2.939.504 spettatori : La Juventus ha conquistato una grande impresa in Champions League, vittoria con il risultato di 3-0 in Champions League e pass per i quarti di finale conquistati. E’ sta una serata dei record anche dal punto di vista degli ascolti, il match infatti è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474 spettatori unici), con un picco nei minuti di recupero del match di 3.184.293 spettatori medi alle 22.50 e ...

Perché crollano gli Ascolti de Il Nome della Rosa - colpa della concorrenza o della Storia che annoia? : Giunta alla seconda puntata, la serie evento Il Nome della Rosa ha già registrato un crollo. Gli ascolti, partiti col botto di oltre 6 milioni di spettatori, si sono invece fermati a 4.7 milioni nel doppio episodio andato in onda lunedì sera. Certo, il prodotto di stampo internazionale era ambizioso fin dall'inizio: trasportare il capolavoro di Umberto Eco sullo schermo non è un'operazione facile. Se il film era riuscito egregiamente ...

La Vita in Diretta e la brutta voce in Rai : 'Chissà perché...'. Tanti potenti - pochi Ascolti : cosa non torna : cosa c'è sotto? Dopo la tanto discussa foto del dg Rai Fabrizio Salini a La Vita in Diretta , la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis ha presenziato al programma in occasione della ricorrenza della ...