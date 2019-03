Arriva la targa personale | ecco cos' è e se ne vale davvero la pena

Arriva la targa personale per auto e moto : cos’è e come funziona : Novità per auto, moto e rimorchi: Arriva infatti la targa personale. Ogni cittadino che acquista un veicolo, quindi, diventerà intestatario della targa, che non sarà più legata al mezzo ma alla persona. La targa personale sarà valida per 15 anni, anche in caso di cambio di auto, e dovrà poi essere rinnovata. Ecco come funziona la portabilità della targa.Continua a leggere

Sì al cognome delle madri per i figli : Arriva il decreto targato M5S : Anche le madri potrebbero dare il proprio cognome ai figli. Come già succede in molti paesi come gli Stati Uniti. È quanto prevede il disegno di legge Disposizioni in materia di attribuzione del ...

Sì al cognome delle madri per i figli : Arriva il decreto targato M5S : Anche le madri potrebbero dare il proprio cognome ai figli. Come già succede in molti paesi come gli Stati Uniti. È quanto prevede il disegno di legge Disposizioni in materia di attribuzione del ...