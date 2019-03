Arresto De Vito | Raggi | passato non torna

Conte : l'Arresto di Marcello De Vito? ha colpito tutti : Conte: "l'arresto di Marcello De Vito "ha colpito tutti, e' una questione seria. A tutela dell'interessato dobbiamo sempre ricordare che sono ipotesi

Arresto De Vito - Raggi : "Non si torna al passato" : "Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta" in Campidoglio "sapevo che il vecchio sistema che insieme al M5S sto scardinando con ogni mia forza, avrebbe opposto ogni tipo di ...

Roma : Morra - 'l'Arresto di De Vito? Ho già detto la mia...' : "Poi, ci sono tanti altri che hanno responsabilità anche politicamente enormi- dice - Uno dei comitati più importanti verrà dedicato ai rapporti tra politica e organizzazioni mafiose".

Roma : Morra - 'l'Arresto di De Vito? Ho già detto la mia...' : Palermo, 22 mar. (AdnKronos) - "Sono il Presidente della Commissione nazionale antimafia, sulla vicenda ho già detto la mia e qui sono venuto a rappresentare la volontà dello Stato di arginare e combattere il fenomeno mafioso". Così il Presidente dell'antimafia Morra, a Palermo, rispondendo ai croni

Arresto De Vito - Di Maio : “Responsabilità politica? Nel M5s primo caso in 10 anni - noi diversi”. E su Raggi : “Vada avanti” : “Responsabilità politiche e mancata prevenzione sul caso Roma? Noi toglieremo il simbolo e allontaneremo dal M5s tutti coloro che si comportano fuori dai valori del M5S o addirittura violano la legge. Il caso De Vito rappresenta il motivo per cui il Movimento può dirsi diverso da tutti gli altri: noi abbiamo sbattutto fuori De Vito in 30 secondi. Raggi deve andare avanti“. Queste le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di ...

M5s - Travaglio : “Come gli altri dopo Arresto De Vito? Devono impegnarsi allo spasimo per raggiungere Pd e FI”. Battibecco tra Gruber e Fraccaro : “Se vogliamo dire che quelli del M5s sono come gli altri solo perché hanno preso il loro primo dirigente per corruzione (Marcello De Vito, ndr) mi sembra un poco. Dovranno impegnarsi allo spasimo per raggiungere i livelli di Pd e Forza Italia”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. In studio anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ...

De Vito - l'Arresto scuote il Campidoglio : ... oltre allo Stadio di Tor di Valle: la realizzazione di un albergo nell'ex stazione di Trastevere, la trasformazione della zona della vecchia Fiera di Roma in una città dello sport e la ...

Arresto De Vito - indagato Daniele Frongia : L'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato dalla Procura di Roma per corruzione nell'ambito del filone principale dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Frongia, che è stato anche vicesindaco di Roma, è indagato nell'ambito della parte dell'inchiesta che ha portato in carcere l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l'imprenditore Luca Parnasi.

Marco Travaglio elogia il M5s dopo l'Arresto di Marcello De Vito : si fa ridere dietro da tutta Italia : Avvocato Marco Travaglio, presente. Poteva esimersi il direttore del Fatto Quotidiano nonché capo-ultrà del M5s dal difendere i tanto cari grillini all'indomani dell'arresto clamoroso di Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina? Ovviamente no. La difesa, altrettanto ovviamente viaggia

De Vito - l'Arresto scuote il Campidoglio : Una società nascosta che diventa la cassaforte dove accumulare tangenti. Gli incontri segreti per pianificare il prossimo affare, 'lì non va bene, ci vedono tutti'. Imprenditori disposti a pagare, ...

Sondaggi - Arresto di De Vito fa sprofondare il M5S : Le sue responsabilità penali riguardano lui, ma la responsabilità politica riguarda tutti noi, e abbiamo ritenuto che le accuse e i contesti emersi dall'inchiesta lo pongono fuori dal Movimento ', ha ...

Arresto di De Vito - Mezzacapo si difende : "Nessuna tangente - solo compensi" : Camillo Mezzacapo , interrogato a Regina Coeli dal gip, ha respinto le accuase: "Non ho percepito nessuna tangente , ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si ...

Sondaggio Agorà : per il 61% degli italiani il mito dell'onestà dei 5 stelle finisce con l'Arresto di De Vito : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, condotto da Serena Bortone su Raitre, la maggioranza degli italiani, il 61% pensa che il mito dell'onestà del Movimento Cinque stelle sia finito con l'arresto di Marcello De Vito. Non la pensa così il 21% degli intervistati.Sempre secondo lo stesso Sondaggio se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento Cinque stelle. Il 30,9% degli ...

Arresto De Vito - parla Mezzacapo : "Non erano tangenti - solo compensi" : Camillo Mezzacapo davanti al Gip interrogato sul caso di corruzione che ha portato all'Arresto di Marcello De Vito, presidente pentastellato della giunta capitolina ha risposto: "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali, curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione". "La mia era solo un'attività di natura professionale e non ci sono mai state ...