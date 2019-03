Argentina | il video tributo per il ritorno di Messi in Nazionale

Argentina - Messi torna in Nazionale : l'omaggio social è da brividi. VIDEO : A distanza di quasi 9 mesi dall'ultima apparizione in Nazionale, Leo Messi torna ufficialmente a giocare per l' Argentina del Ct Scaloni. Va in archivio la pausa rispettata dal fuoriclasse del ...

MotoGp – Marquez senza paura : allenamento tra acrobazie e voli con la moto da cross in vista dell’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez inarrestabile: voli e acrobazie sulla moto da cross in attesa del Gp d’Argentina Manca poco più di una settimana al nuovo appuntamento del calendario 2019 di motoGp: i piloti stanno ricaricando le energie in vista del secondo Gp dell’anno, trascorrendo il loro tempo tra amici e parenti, ma senza trascurare l’allenamento fisico. Se Valentino Rossi è sceso in pista a Misano insieme ai giovani ...

MotoGp – Motocross o motoslitta? Marc Marquez sfreccia sulla neve prima del Gp d’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez si diverte sulla neve con una strana moto, il pilota di MotoGp accelera anche senza la sua Honda ed in condizioni meteorologiche estreme Marc Marquez, dopo la sfida all’ultimo respiro in Qatar con Andrea Dovizioso, si gode il suo tempo libero lontano dalle piste del Motomondiale. In attesa del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, in programma il 31 marzo in Argentina, il pilota spagnolo sfreccia sulla ...

VIDEO Tony Cairoli - GP Argentina MXGP 2019 Motocross : sintesi e highlights dei due trionfi del siciliano : Il trionfo del campione, il trionfo del coraggio. Tony Cairoli centra il suo primo successo stagionale, realizzando una magica doppietta nel GP d’Argentina 2019, primo round del Mondiale di MXGP (la classe regina del Motocross). Lungo i canali insidiosi sudamericani, il siciliano ha saputo fare la differenza, esibendosi in una rimonta leggendaria, visto il problema tecnico sulla sua KTM nel corso della Qualifying race. Determinazione e ...

VIDEO Tony Cairoli dominatore - vince gara-2 del GP d’Argentina e firma la doppietta : gli highlights della corsa : Tony Cairoli non conosce limite e ha vinto anche la gara-2 del GP d’Argentina 2019, prima tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano si è reso protagonista di un assolo strepitoso dopo che aveva vinto gara-1 con una rimonta stellare dalle retrovie e si è imposto con autorevolezza, infilando così una doppietta d’autore e scappando già via in classifica generale visto che Jeffrey Herlings era assente a causa di un infortunio. Di ...

VIDEO Tony Cairoli vince gara-1 del GP d’Argentina - rimonta strepitosa dal fondo : gli highlights dell’impresa : Tony Cairoli ha vinto gara-1 del GP d’Argentina 2019, prova d’apertura del Mondiale MXGP. Il siciliano si è reso protagonista di una gara da sballo, rimontando dalla penultima posizione: dalle retrovie si è portato in testa alla gara nell’arco di un giro e poi ha dominato davanti a Febvre, imponendo un ritmo davvero folle. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara-1 del GP d’Argentina, prova valida per il Mondiale ...

Argentina - giocatore espulso picchia tutti. VIDEO : Non c'è il Var... e scoppia la rissa da bar. È successo a San Jorge, in Argentina, dove lo scorso weekend si sono svolte le semifinali della Copa Federación di Santa Fe: Martin Castas, numero 2 del ...

O11CE - Javier Zanetti guest-star della serie tv Argentina di Disney XD (Video) : Guest star d'eccezione per la serie Disney O11CE, ambientata nel mondo del calcio. Nella puntata in onda oggi, 25 febbraio 2019, alle 20:00 su Disney XD (canale 616 di Sky), infatti, i giovani protagonisti della serie argentina potranno dialogare niente meno che con Javier Zanetti.L'ex Capitano dell'Inter, oggi dirigente sportivo, interpreterà se stesso in un episodio della seconda stagione della produzione che racconta le vicende dei Falchi ...

Maltempo Argentina - apocalittica tempesta di grandine su Córdoba : cadono “sassi” dal cielo. Venti di oltre 100km/h e pioggia intensa su La Plata [FOTO e VIDEO] : 1/31 ...

Belen sfoggia le sue curve a Buenos Aires - la sexy Argentina mostra il lato b in piscina [FOTO E VIDEO] : Belen Rodriguez super sexy a Buenos Aires, l’argentina torna nella sua terra d’origine e delizia i fan mettendo in mostra le curve Belen Rodriguez si concede un’altra capatina in Sudamerica, dopo quella durante le feste natalizie. La bellissima showgirl è in questi giorni a Buenos Aires dove sta trascorrendo del tempo in relax. Tra un’uscita ed un massaggio, la meravigliosa argentina ha anche tempo per un bagno ...

Belen torna in Argentina - il messaggio d'amore per la sua terra : 'te amo Buenos Aires' [VIDEO] : Belen Rodriguez in Argentina, la bellissima showgirl di adozione italiana sbarca a Buenos Aires: cosa bolle in pentola? A distanza di poco tempo dal suo viaggio in Uruguay, Belen Rodriguez torna in ...