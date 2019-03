Archeologia | Ministro Bonisoli | “Abbiamo restituito 796 reperti alla Cina”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Recuperati grazie ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale e restituitiCina 796di epoca compresa tra il Neolitico e la Dinastia Ming sottratti al patrimonio culturale cinese ed esportati illegalmente in Italia. “E’ un grande onore avere la possibilità di dialogare in maniera molto forte e approfondita con un Paese amico come la Repubblica Popolare Cinese. Oggi restituiamo una serie di oggetti che abbiamo trovato in Italia di provenienza illecita e che appartengono al patrimonio culturale della Repubblica Popolare Cinese, recuperati grazie all’attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Siamo orgogliosi di poter restituire ai nostri amici questiin quanto rappresentativi del proprio patrimonio e dell’identità del popolo cinese. Il mio speciale ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri per il suo prezioso lavoro quotidiano”, ha ...

LaCnews24 : Lavori pubblici nel sito archeologico, il ministro chiamato a spiegare #calabrianotizie #newscalabria - QuiNewsVolterra : Testa Lorenzini, appello dell'Accademia dei Sepolti #Volterra #musei #archeologia #etruschi -