Arance rosse nella rossa Cina

(Di venerdì 22 marzo 2019) Lesiciliane arriveranno intramite le reti del mercato online. Il medium che porta gli agrumi nel Dragone è Alibaba, piattaforma globale con diverse società attive che si occupano dei diversi campi del commercio, il mezzo è l'aereo. L'affare è stato reso possibile dalla collaborazione della piattaforma e il supporto del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Distretto agrumi di SiciliaXi Jinping, presidente della, sabato sarà a Palermo e per Leoluca Orlando segna "la nuova collocazione geopolitica" del capoluogo siciliano ma anche strategica dal punto di vista commerciale. L'export delleva a inserirsi negli scambi con la potenza asiatica che, nel settore agroalimentare, sono valsi 440 milioni di euro.L'aranciasarà presente in una fascia di mercato premium, di ...

ItalyinChina : Il primo carico di arance rosse italiane ?? è arrivato in Cina!! Un nuovo mercato e grandi opportunità per i produtt… - Agenzia_Ansa : Accordi Italia-Cina, #Alibaba porta #arance rosse di Sicilia in #Cina #XiJinping #ANSA - giosivi : @Mlucialorefice Ma scusi se mi permetto ma siamo sicuri che sarà un affare perché in Cina le producono anche loro -