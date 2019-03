App come metodo contraccettivo

Parolo : 'Icardi grande attaccante - ma sAppiamo come far male all'Inter' : E' soddisfatto Marco Parolo, ospite d'onore dell'Istituto Rota di Roma nell'ambito dell'iniziativa 'Dalla scuola allo stadio il modo giusto di sostenere lo sport'. Il centrocampista della Lazio è ...

Parolo : 'Icardi grande attaccante - ma sAppiamo come far male all'Inter' : E' soddisfatto Marco Parolo, ospite d'onore dell'Istituto Rota di Roma nell'ambito dell'iniziativa 'Dalla scuola allo stadio il modo giusto di sostenere lo sport'. Il centrocampista della Lazio è ...

L’invecchiamento della popolazione rallenta l’economia : l’Eurozona come il GiAppone : La stagnazione economica e l'inflazione sono direttamente collegate all'invecchiamento della popolazione. Lo afferma uno studio di PIMCO, azienda americana che gestisce investimenti internazionali. Le cause del "decennio perduto" Giapponese si starebbero manifestando anche nei paesi dell'Eurozona, e sono da ritrovare in una popolazione sempre più anziana, che non è più forza lavoro e grava sulla spesa pubblica.Continua a leggere

Facebook Messenger proprio come WhatsApp : è arrivato lo swipe per citare i messaggi : Riprendendo una novità introdotta alcuni mesi fa su WhatsApp, anche Facebook Messenger semplifica la possibilità di quotare un messaggio per rispondere. Arriva dunque la funzione swipe-to-quote, che consente di effettuare uno swipe sul messaggio a cui rispondere per includerlo automaticamente all’inizio della risposta. Si tratta di una funzione decisamente molto utile nelle chat di gruppo, ma anche […] L'articolo Facebook Messenger ...

Come il GiAppone aiuta i pensionati a rimanere felici e a divertirsi : Il numero di persone nel mondo oltre i 60 anni dovrebbe raddoppiare entro il 2050. Il Giappone ha già la più alta percentuale al mondo di anziani e con un terzo del paese oltre i 65 anni la società deve adattarsi. Così il Giappone sta ripensandosi per la sua popolazione anziana in crescita. con alloggi e posti di lavoro ...

Come stampare le tue chat su whatsApp : Ci sono semplici applicazioni che permettono di stampare intere chat su whatsapp per tutti i dispositivi. Ecco le istruzioni

Blockchain : dalle polizze all'agroalimentare - come si Applica : Le applicazioni nell'economia reale sono infinite . Sono anche quello che rende la tecnologia così innovativa e ricercata. Blockchain: non solo Bitcoin Secondo la ricerca dell'Osservatorio Blockchain ...

18App : Bonus Cultura – cos’è e come utilizzarlo : Il Bonus Cultura per i diciottenni è stata una misura variata dal governo Renzi e prorogata di anno in anno fino ad oggi. 18app è un semplice Bonus del valore di 500 € destinato a chi compie 18 anni, e che va speso interamente in libri, ebook, servizi digitali e corsi entro 6 mesi. In […] 18app: Bonus Cultura – cos’è e come utilizzarlo

Una App per sapere come riciclare il TetraPak : ... in modo semplice e immediato, le informazioni necessarie sul conferimento dei nostri cartoni e proporre idee e buone pratiche che contribuiscono alla realizzazione di una concreta economia circolare"...

Come resettare Apple TV : Da qualche giorno a questa parte, il media center della mela morsicata vi sta creando un po’ di problemi, quindi adesso siete alla ricerca di una guida che vi spieghi nello specifico Come resettare Apple leggi di più...

Come recuperare chat cancellate WhatsApp : State cercando un modo per recuperare le conversazioni WhatsApp dopo aver eliminato per sbaglio dei messaggi? Siete allora nel posto giusto. Potreste pensare che ormai non ci sia più niente da fare ma in questa guida vi mostrerò leggi di più...

Diciotti - Salvini a Rtl : “Pensatemi quando Senato voterà su mio processo”. E i conduttori : “Tanto sAppiamo come finisce” : “Pensatemi quando mercoledì il Senato voterà se devo o non devo essere processato”. “Tanto sappiamo come va a finire“. È lo scambio di battute tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5, e i conduttori sul caso del voto sull’autorizzazione a procedere nel caso della nave Diciotti. Audio Rtl 102.5 L'articolo Diciotti, Salvini a Rtl: “Pensatemi quando Senato voterà su mio ...

Tirreno-Adriatico 2019 - sesta tAppa Matelica-Jesi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Dopo due tappe scoppiettanti e ricche di colpi di scena, la sesta frazione della Tirreno-Adriatico 2019 dovrebbe consentire agli uomini di classifica una giornata di relativa tranquillità in attesa della decisiva cronometro individuale di domani. Il programma della corsa prevede 195 km con partenza da Matelica, in provincia di Macerata, e arrivo a Jesi, in provincia di Ancona. Il profilo altimetrico lascia supporre una nuova occasione per ...

Tutti contro Netflix : ecco come Apple e Disney si preparano alla guerra dello streaming : La sfida contro Netflix è in atto più che mai, alla ricerca di una fetta di quella torta di quello che è, e sarà sempre di più, l’intrattenimento casalingo del futuro. Grandi nomi nel settore dell’intrattenimento e delle tecnologie si stanno preparando a puntare sul servizio di video online: tra queste Apple che si sta apprestando a lanciare un nuovo servizio TV in streaming, analogo a quello di Netflix e Amazon Prime video con film, ...