Anthem ha totalizzato oltre 100 milioni di dollari di entrate digitali dal lancio

(Di venerdì 22 marzo 2019) Come segnala PCGamesN, le informazioni pubblicate da SuperData Research hanno rivelato chedi BioWare ha realizzato$ 100didal momento dell'uscita. Il loot shooter è il secondo migliordi Bioware dietro Mass Effect 3.Secondo il report,è stato il titolo fisico più venduto a febbraio negli USA e ha raggiunto un tasso di download "sopra la media". Nei giochi di maggior incasso per il 2019,è alla posizione numero tre su console. Altri $ 3,5sono stati generati dalle spese in-game. Questi numeri positivi arrivano nonostante una tiepida accoglienza della critica.Come discusso nel livestream degli sviluppatori, l'aggiornamento 1.04 è previsto per la prossima settimana, con miglioramenti per le schermate di caricamento e modifiche grafiche per PC.Leggi altro...