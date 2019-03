Anche gli orsetti hanno una loro mimica facciale

Lazio - Anche i 'rider' hanno la loro legge - approvata in consiglio : La nuova legge regionale ha come principio la promozione dello sviluppo responsabile della nuova economia legata alle piattaforme digitali, proteggendo i lavoratori indipendentemente dalla natura ...

Iraq - si rovescia traghetto pieno di famiglie sul fiume Tigri : almeno 71 morti - Anche bambini : L'imbarcazione trasportava centinaia di persone che stavano celebrando il Nowruz, cioè la festa di inizio primavera: probabilmente a causa del sovraffollamento il traghetto si è rovesciato. I morti accertati sono 71.Continua a leggere

Il MAnchester United contro il caro biglietti del Barcellona : rimborsa il 25% del prezzo ai propri tifosi : Il biglietto costa 120 euro Il Barcellona ha fissato a 120 euro il prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti per la gara di ritorno di Champions contro il Manchester United. Una decisione che ha fatto infuriare i tifosi dei Red Devils. Oggi ha preso posizione anche il club. Il Manchester United ha accusato il club catalano di avere fissato un prezzo troppo alto: circa 102 sterline. Tra l’altro a Barcellona nel settore ospiti si ...

Stadio della Roma : indagato Anche assessore sport Campidoglio Daniele Frongia : Il suo nome sarebbe stato fatto dall'imprenditore Luca Parnasi durante un interrogatorio nel settembre 2018

Anche il figlio Gene nel nuovo album di Liam Gallagher atteso per la fine del 2019 : Nel nuovo album di Liam Gallagher ci sarà Anche il giovane Gene. A testimoniarlo sono le immagini comparse sui canali ufficiali dell'ex Oasis, che ha rivelato della presenza di suo figlio nella sua prossima prova di studio. Il disco, che non ha ancora una data di rilascio ufficiale, rappresenterà il seguito ideale di As you are che l'artista ha rilasciato oltre un anno fa. Nonostante le speranze dei fan, non è ancora arrivato il momento ...

Hazard modesto : 'Provo ad imparare dai migliori. Anche dal mio amico Salah...' - : L'egiziano, criticato di recente per la crisi in zona gol, è stato difeso da Hazard che lo ha Anche inserito nella stretta cerchia dei più forti del mondo. imparare DAI MIGLIORI - 'Anche se è più ...

Castelvetrano - scoperta loggia segreta : tra gli arrestati Anche politici : Un blitz dei carabinieri, nelle scorse ore, ha portato allo scoperto una loggia loggia massonica segreta a Castelvetrano (comune del trapanese, noto anche per aver dato i natali al super boss ancora latitante Matteo Messina Denaro) capace - grazie ad un articolato sistemato corruttivo - di condizionare la politica. Ventisette, per ora, gli arresti convalidati per reati contro l'amministrazione della Giustizia e la Pubblica Amministrazione. Tra ...

Mafia - a Padova migliaia in strada e tanti giovani per il corteo di Libera. Il sindaco : “Basta ipocrisia - clan Anche a Nord Est” : migliaia di manifestanti provenienti da tutta Italia, e tra questi moltissimi giovani, sfilano per le strade del centro di Padova con bandiere e striscioni prendendo parte al corteo organizzato a Padova da “Libera” e da “Avviso Pubblico” contro la Mafia. In testa i familiari delle vittime, con le loro foto in mano, don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera. Dietro di loro il prefetto Renato Franceschelli, il ...

Peterloo : Anche gli dei del cinema sbagliano : Peterloo è la storia di un massacro poco familiare al pubblico non-britannico ma molto noto in patria. Si trattò di una manifestazione pacifica in favore dell’estensione del diritto di voto e di altre rimostranze che fu repressa nel sangue ad opera del governo conservatore, una strage a senso unico inattesa, ingiusta e brutale che fu riportata a dovere dai giornali dell’epoca e che rimase emblematica della paura che il governo britannico aveva ...

Sessuologa : “La Primavera risveglia Anche l’allergia - come quella al sesso : può essere fatale. Attenzione agli effetti collaterali strani” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Gli esseri umani seguono lo stesso ciclo della natura, per la donna e l’uomo c’è un ‘rifiorire’ fisicamente e sessualmente. Si inizia a percepire – ha affermato la Sessuologa Spina – una sensazione di benessere che risveglia il desiderio sessuale nella donna e ...

Ballan - Cassani & C. : la Ciclisti Spa va in fuga Anche nel mondo degli affari : MILANO - La Ciclisti Spa, dopo tanti successi sulle strade mondiali, prova lo sprint anche nel mondo degli affari. Protagonista un terzetto di campioni del pedale - Alessandro Ballan, maglia iridata a ...

Carlo Conti : "La figlia di Frizzi mi chiama babbo Carlo. Lo faceva Anche Fabrizio - ora continua lei" : "La figlia di Frizzi, Stella, mi chiama babbo Carlo come se fosse tutto attaccato. Lo fa perché Fabrizio mi chiamava così, ora Continua a farlo lei". Il rapporto tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi superava i confini del lavoro, non si trattava di stima espressa solo di fronte alle telecamere. Da quando il conduttore è scomparso, Conti non ha interrotto i legami con la famiglia di lui e in un'intervista al Fatto Quotidiano ha ...

StAnchezza primaverile : rimedi e consigli : Come combattere la Stanchezza primaverile con rimedi naturali e integratori ad hoc. consigli degli esperti per non lasciarsi andare alla spossatezza. (altro…) The post Stanchezza primaverile: rimedi e consigli appeared first on Idee Green.

Netflix accusato di usare informazioni sull'orientamento sessuale degli abbonati : "Informazioni che neAnche abbiamo" : Si è gonfiato e si è sgonfiato nell'arco di qualche ora, il piccolo caso che ha coinvolto Netflix e la sua nuova serie animata antologica Love Death & Robots, disponibile sulla piattaforma da venerdì 15 marzo 2019. Diciotto episodi, della durata variabile, che -ora sappiamo- sono proposti agli abbonati in ordine differente. Per qualche ora, però, è circolato il sospetto che a decidere quest'ordine di visualizzazione degli episodi ...