Amsterdam vieta i tour nel quartiere a luci rosse | «Le sexworker non sono un' attrazione

Amsterdam - le prostitute si ribellano : “troppi turisti ci guardano a bocca aperta e rovinano gli affari”. Il Comune vieta le visite guidate nei quartieri a luci rosse : La citta’ olandese di Amsterdam ha messo al bando le visite guidate dei quartieri a luci rosse perche’ ritenute “irrispettose” nei confronti delle prostitute e nel tentativo di ridurre il flusso dei turisti nel centro storico. “Non e’ piu’ accettabile nei nostri giorni vedere le lavoratrici del sesso come attrazione turisti ca”, ha dichiarato il consigliere comunale Udo Kock, secondo quanto riporta ...

