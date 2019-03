Amici - Maria De Filippi e Loredana Bertè. Maurizio Costanzo svela il retroscena : "Perché ha scelto lei" : Il serale di Amici, in onda dal prossimo 30 marzo su Canale 5, vedrà in giuria Loredana Bertè. Maurizio Costanzo, sul settimanale Nuovo, ha detto la sua sul perché Maria De Filippi abbia voluto fortemente il ritorno della cantante all'interno del talent show. "Ogni volta che Loredana partecipa a qua

Maurizio Costanzo/ 'Loredana Bertè ad Amici 2019? Maria De Fillippi l'ha voluta...' : Maurizio Costanzo torna a parlare di Maria De Filippi e della sua decisione di invitare Loredana Bertè ad Amici 2019, ecco le sue rivelazioni

Amici 18 giuria - Costanzo : “Ecco perché Maria ha scelto Loredana Bertè” : Amici 18 giurati Serale: Maurizio Costanzo conferma Loredana Bertè Come già anticipato dal settimanale Chi e dalla stessa Maria De Filippi, Loredana Bertè sarà nella giuria del Serale di Amici 18. A parlarne ora è Maurizio Costanzo che, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha spiegato perché la moglie ha fortemente voluto il ritorno della cantante […] L'articolo Amici 18 giuria, Costanzo: “Ecco perché Maria ha scelto Loredana ...

Amici - Maria De Filippi terrorizza Milly Carlucci : chi 'assume' per il serale - panico a Ballando con le Stelle : Maria De Filippi apparecchia la tavola per l'attesissima puntata del serale di Amici , in onda su Canale 5 il prossimo sabato 30 marzo, contro la prima di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci . E ...

Amici - Maria De Filippi terrorizza Milly Carlucci : chi "assume" per il serale - panico a Ballando con le Stelle : Maria De Filippi apparecchia la tavola per l'attesissima puntata del serale di Amici, in onda su Canale 5 il prossimo sabato 30 marzo, contro la prima di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. E davidemaggio.it, sempre informatissimo su televisione e dintorni, anticipa altri nomi relativi agli os

Amici di Maria De Filippi - il ballerino Raffaele Tizzano fa coming out : Mentre si scaldano i motori per il serale della diciottesima edizione di Amici (QUI la formazione delle squadre) ci troviamo a parlare di un finalista della quinta edizione, quella 2005/2006: Raffaele Tizzano. Il ballerino classificatosi al secondo posto dietro Ivan D’Andrea è infatti balzato agli onori delle cronache per il suo coming out. L’artista, oggi giornalista, autore e conduttore televisivo, in una serie di video caricati ...

Anna Maria Ciccarelli ad Amici 2019 : biografia ed età. Chi è la ballerina : Anna Maria Ciccarelli ad Amici 2019: biografia ed età. Chi è la ballerina Chi è Anna Maria Ciccarelli ad Amici Anna Maria Ciccarelli è una delle ultime allieve a entrare a far parte della 18esima edizione di Amici. La ballerina ha infatti ottenuto un banco immediato da parte delle due commissioni del talent show. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul giovane talento. Anna Maria Ciccarelli: il nuovo talento della danza ad Amici 2019 Anna ...

Amici - Maria offre una chance ai tre non ammessi al serale : Nella giornata di lunedì è stato risolto il giallo di Alessandro Casillo. L'allievo non era risultato presente nella puntata dello scorso sabato 16 marzo di Amici di Maria De Filippi, e in molti ...

Anticipazioni Amici : Maria De Filippi dà un'altra chance agli 'esclusi' - torna Andreas : Durante la registrazione dell'ultimo speciale del sabato di Amici 18 sono successe tantissimi avvenimenti inaspettati. Maria De Filippi ha presentato il secondo coach del serale, i ragazzi sono stati divisi in due squadre, sono stati anche svelati alcuni ospiti della prima puntata ed è arrivata la dolorosa eliminazione di tre talenti dal programma. La conduttrice però,ha fatto una proposta molto interessante agli esclusi Federica, Miguel e ...

Amici 19 concorrenti - la decisione di Maria sulla prossima edizione : Amici 19, concorrenti inaspettati in arrivo nella prossima edizione? Maria De Filippi sorprende Sì, è ancora presto per parlare dei concorrenti di Amici 19. Deve ancora terminare l’edizione in corso e di sicuro non sono aperti i casting per la prossima edizione. Tuttavia, potremmo ritrovare tra i banchi della prossima edizione tre volti a noi […] L'articolo Amici 19 concorrenti, la decisione di Maria sulla prossima edizione proviene ...

Miguel Amici - niente Serale per il ballerino : lacrime in studio - la proposta di Maria : Miguel Chavez non ce la fa: niente Serale ad Amici 18 per il ballerino Miguel ad Amici 18 è uno dei concorrenti più amati di questa edizione, ma purtroppo non è riuscito a conquistare la felpa verde del Serale. Si è conclusa poco fa l’ultima registrazione di questa edizione, che vedremo in onda sabato, e […] L'articolo Miguel Amici, niente Serale per il ballerino: lacrime in studio, la proposta di Maria proviene da Gossip e Tv.

Amici - Miguel fatto fuori dal serale? Dopo il dramma la sconvolgente proposta di Maria De Filippi : Uno dei concorrenti più amati di questa edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è sicuramente il ballerino Miguel. Però, suo malgrado, non è riuscito a conquistare la felpa verde che vale la presenza nell'attesissima puntata del serale: niente borsa di studio. Questo

Vittorio Grigolo coach ad Amici 18 : Maria sceglie un tenore : Amici 18, rivelato il secondo coach del Serale: è un tenore Oggi abbiamo scoperto anche il nome del secondo coach del Serale di Amici 18. Sarà Vittorio Grigolo, un nome non molto conosciuto è vero ma di sicuro di grandi competenze. Oggi c’è stata l’ultima registrazione delle puntate in onda il sabato pomeriggio ed è […] L'articolo Vittorio Grigolo coach ad Amici 18: Maria sceglie un tenore proviene da Gossip e Tv.

Si chiude il cast del serale di Amici di Maria De Filippi con il nome del 2° coach : è Vittorio Grigolo : Vittorio Grigolo è il 2° coach del serale di Amici di Maria De Filippi. A rivelarlo è vicolodellenews, secondo le indiscrezioni trapelate dall'ultima registrazione del pomeridiano del programma che andrà in onda in prima serata a cominciare dal 30 marzo con Ricky Martin come direttore artistico della squadra dirimpettaia. Va così a completarsi il cast della nuova edizione del programma che ha già testimoniato il ritorno di Giuliano Peparini ...