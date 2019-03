Altered | l’impresa svedese che salverà il mondo dell’acqua

vanityfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Idroplan Waterview SmarTapWatlyWarka WaterQuando si parla di sostenibilità ambientale, uno dei temi in cima all’agenda è senza dubbio l’acqua. La domanda continua a crescere, mentre le risorse idriche mostrano evidenti segnali di criticità. L’ISTAT informa, ad esempio, che nel 2017, anche a causa delle scarse piogge, le portate medie annue dei quattro principali bacini idrografici italiani sono diminuite quasi del 40% rispetto al trentennio 1981-2010. Ma non finisce qui: sempre nel 2017, il 10% delle famiglie ha avuto problemi con l’erogazione, con picchi in Sicilia e Calabria. Il risparmio idrico è dunque un problema che riguarda tutti (nella gallery, alcune iniziative dedicate al tema).Non stupisce quindi che un’idea imprenditoriale semplice e innovativa come quella della: stia facendo «il botto». In parole povere si tratta di un piccolo filtro da ...