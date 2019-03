Alluvioni negli USA | la NOAA lancia l’allarme | è iniziata una “stagione senza

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) L’agenzia governativa National Oceanic and Atmospheric Administration (), nel suo Spring Outlook, hato l’allarme:Stati Uniti quella in corso potrebbe essere una “stagioneprecedenti” in riferimento a precipitazioni e conseguenti. Le inondazioni registrate nelle ultime settimane non saranno una breve parentesi: potrebbero protrarsi fino al mese di maggio compreso, in un crescendo che, già da ora, desta timori. Nel Midwest si sono registrate inondazioniprecedenti, innescate da due fattori: lo scioglimento rapido del manto nevoso e le piogge primaverili.Ed Clark, direttore del National Water Center del, ha spiegato che le inondazioni metteranno a rischio 200 milioni di persone.L'articoloUSA, lal’allarme: èuna “stagioneprecedenti”, rischio inondazioni ...

