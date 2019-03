ilfogliettone

(Di venerdì 22 marzo 2019) E' statol`sulla cassa integrazione straordinaria per. E` quanto riferisce Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt-Cgil, sull`intesa che proroga larichiesta dalla compagnia aerea per altri 6 mesi fino al 23 settembre 2019, spiegando "che riguarda complessivamente 830 lavoratori a rotazione, di cui 70 comandanti, 60 assistenti di volo e 700del personale di terra, diminuendo di 530 unità la precedente cassa integrazione che ammontava a 1360 e quasi dimezza i numeri della cassa integrazione a zero ore con l`impegno di azzerarli"."Con questo- spiega il dirigente nazionale della Filt - come organizzazioni sindacali, in un contesto sempre più difficile e di estrema incertezza sul futuro della compagnia, ci siamo assunti nuovamente le nostre responsabilità. Ora però il Mise deve fare la propria parte, assumersi le proprie di ...

FZignale : RT @FiltCgil: #Alitalia firmato accordo rinnovo #cigs per 830 lavoratori a rotazione.Diminuisce di 530 unità rispetto a precedente accordo.… - ilfogliettone : Alitalia, firmato nuovo accordo di Cigs per 830 addetti - - MizzauValeria : RT @FiltCgil: #Alitalia firmato accordo rinnovo #cigs per 830 lavoratori a rotazione.Diminuisce di 530 unità rispetto a precedente accordo.… -