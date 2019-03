askanews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Roma, 22 mar., askanews, - E' statol'sulla cassa integrazione straordinaria per. E' quanto riferisce Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt-Cgil, sull'intesa che ...

LaguzziFM : RT @FiltCgil: #Alitalia firmato accordo rinnovo #cigs per 830 lavoratori a rotazione.Diminuisce di 530 unità rispetto a precedente accordo.… - FZignale : RT @FiltCgil: #Alitalia firmato accordo rinnovo #cigs per 830 lavoratori a rotazione.Diminuisce di 530 unità rispetto a precedente accordo.… - ilfogliettone : Alitalia, firmato nuovo accordo di Cigs per 830 addetti - -