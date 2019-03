Alessandra Musarra | 29enne uccisa a Messina Cristian Ioppolo aveva un complice?

Femminicidio di Messina - l'ultimo post della vittima Alessandra Musarra : "Non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso" : Alessandra Immacolata Musarra era una ragazza di 29 anni, originaria del messinese. Era, perché Alessandra non c'è più. A trovare la ragazza senza vita è stato il padre, entrato nel suo appartamento passando dalla finestra, allarmato dal fatto che la figlia non rispondesse al telefono e non aprisse la porta. A fare scattare le preoccupazioni del genitore anche un sms inviato dal cellulare della ragazza, in cui lei ...