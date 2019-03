Alberto Mezzetti sbarca al Grande Fratello brasiliano e spopola su Instagram

dilei

(Di venerdì 22 marzo 2019)alsuIl Tarzan di Viterbo, che aveva conquistato il pubblico con la sua fisicità e tanta ironia, è pronto a stregare il Brasile., reduce dalla vittoria al GF condotto da Barbara D’Urso, è volato dall’altra parte del mondo con una missione: vincere ile per ora sembra sulla buona strada, visto che i fan della trasmissione sono tutti dalla sua parte.L’arrivo diin Brasile, dove il reality è uno fra i programmi più seguiti, è stato annunciato su, doveha ricevuto in pochissimi minuti migliaia di Like. Molti telespettatori sono rimasti colpiti dalla sua bellezza del modello, ma anche dalla sua intraprendenza. Nel video di presentazione il Tarzan di Viterbo ha svelato di avere un tatuaggio in una zona molto particolare, ha poi ...

