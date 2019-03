Al via Italia Legno Energia | la biomassa legnosa si conferma la risorsa energetica più

Conte : da via della Seta benefici a Italia e Cina' : La tradizione dei legami tra Cina e Italia "è molto antica": la relazione è "già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta" con la nuova Via della Seta, afferma il premier ...

Salvini : via cittadinanza italiana a questo verme : Roma – “‘Lo rifarei cento volte’ dice il delinquente. Che schifo. Via la cittadinanza italiana a questo verme”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini. L'articolo Salvini: via cittadinanza italiana a questo verme proviene da RomaDailyNews.

Pensioni - da aprile via al ricalcolo : taglio rivalutazione per 5 - 6 milioni di italiani : Dal prossimo mese di aprile le Pensioni saranno ricalcolate con i criteri di rivalutazione annuale previsti dalla legge di bilancio per il 2019. Lo comunica l'Inps spiegando che la Circolare n....

via delle rete - partite italiane sotto la Muraglia : Lungo la Via della Seta rotolera' anche il pallone: l'Italia intende disputare "gare ufficiali" di calcio in Cina entro i prossimi tre anni, punta a far trasmettere le partite di serie A negli oltre 10mila cinema cinesi ed e' pronta ad esportare la Var nell'ex Impero celeste. Queste proposte sono contenute in una lettera di intenti che la Federcalcio italiana ha inviato alle autorita' di Pechino in occasione della visita del presidente Xi ...

Toninelli - Italia-Cina accordo trasparente sulla via della seta : Il memorandum tra Italia e Cina sulla Via della seta "e' una grande opportunità, fatta con intelligenza. Toninelli: grande vantaggio per l'Italia.

Cina : Marinese (Confindustria Venezia) - 'via della Seta atto decisivo per l'Italia' : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - "La visita del Presidente Xi Jinping e la sottoscrizione del protocollo sulla Nuova via della Seta, un’intesa che anche già altri Paesi europei hanno firmato, sono atti decisivi per l’Italia. I patti commerciali con la Cina, insieme alla nostra straordinaria posizione

Guida autonoma - al via la sperimentazione in Italia : e ora cosa succede? : L’avvio della sperimentazione è un primo ed importantissimo passo per la valutazione degli impatti relativi all’uso di veicoli autonomi L’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato oggi, all’unanimità, parere positivo alla prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a Guida autonoma su strade pubbliche. Il parere costituisce un fondamentale tassello del ...

Milano-Sanremo 2019 : tutti gli italiani in gara. Elia Viviani la punta - Nibali - Trentin - Colbrelli e Nizzolo per il colpo : Domani saranno 49 gli italiani al via della Milano-Sanremo 2019. Nelle 109 edizioni disputate della Classicissima l’Italia è salita sul gradino più alto del podio 51 volte, la prima nel 1909 con Luigi Ganna, l’ultima lo scorso anno con Vincenzo Nibali, che ha interrotto un digiuno di dodici anni. Lo Squalo avrà il dorsale numero uno in questa edizione e andrà a caccia di un bis leggendario, ma molto difficile. Il fuoriclasse siciliano sa sempre ...

L'Italia entra nella via della Seta. Per le imprese 15 accordi : Si dirà: niente meglio di questo può rassicurare chi teme l'opposto, ovvero la colonizzazione cinese dell'economia italiana. Eppure nell'Unione L'Italia è tuttora il quinto partner commerciale di ...

via della Seta - con Cina 30 accordi. Da Cdp Panda Bond pro-italiane : Il momento clou è fissato per sabato a villa Madama quando, davanti al presidente cinese Xi Jinping e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, saranno firmati gli accordi tra imprese e istituti di ...

Viminale 'via la cittadinanza al pugile dell Isis'. Prima richiesta in Italia - deciderà il Quirinale : ROMA - Dopo la vicenda del bus 'ho scritto ieri a tutti i sindaci per controllare la fedina penale di chi ha in mano il trasporto dei nostri figli. In Parlamento c'è il provvedimento sulle telecamere ...

Viminale : "via la cittadinanza al pugile dell'Isis". Prima richiesta in Italia - deciderà il Quirinale : Mentre Salvini annuncia:"Togliamola subito alla bestia del bus incendiato. Sarei felice di conferirla ai bimbi- eroi perché abbiano il giusto riconoscimento. Stiamo facendo le verifiche del caso"

via Seta - Conte : da memorandum benefici a Italia e Cina : La tradizione dei legami tra Cina e Italia "è molto antica": la relazione è "già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta" con la nuova Via della Seta, afferma il premier ...

L'Italia entra nella via della Seta. Le aziende firmano 15 accordi : Washington teme l'attivismo cinese, ma l'approccio di Pechino altro non è che l'altra faccia della politica estera di Donald Trump: se ciascuno pensa a firmare i patti più convenienti, inutile ...