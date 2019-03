Sardegna - pescatore colpito da malore a bordo del suo peschereccio viene soccorso da elicottero dell’Aeronautica Militare con speciali visori notturni : Un pescatore colpito da malore a bordo del suo peschereccio è stato soccorso da un elicottero HH-212 dell’80esimo Centro C.SAR. (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico e dopo aver imbarcato un medico ed un infermiere del 118, è decollato dall’aeroporto di Cagliari alle 19.40 per raggiungere il peschereccio che si ...

Riconoscimento UE a progetto Aeronautica Militare-ENAV su sicurezza gestione traffico aereo : ...istituita dal Consiglio UE che ha lo scopo di supportare gli stati membri e il Consiglio per migliorare le capacità difensive europee nel campo della gestione delle crisi e sostenere la politica di ...

Cielo Unico Europero : riconoscimento della Commissione Ue al progetto dell’Aeronautica Militare -ENAV sulla sicurezza e la gestione del traffico aereo : La Commissione europea ha assegnato un riconoscimento all’Aeronautica Militare e ad ENAV (la Società che gestisce il traffico aereo civile in Italia) per un progetto congiunto sulla sicurezza nella gestione del traffico aereo nazionale. La speciale menzione, nell’ambito del concorso “Single European Sky (SES) Awards 2019”, è in occasione del World ATM Congress 2019 di Madrid, il maggiore evento dell’anno nel campo della gestione del traffico ...

Volo speciale dell’Aeronautica Militare per trasportare al Policlinico di Bari la donna bruciata viva dall’ex marito a Reggio Calabria : Un veliVolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) per trasportare d’urgenza presso l’aeroporto di Bari una donna con gravi ustioni su tutto il corpo. La donna è stata bruciata stamattina a Reggio Calabria dall’ex marito, un 42enne napoletano. Il veliVolo, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo ed operante sul territorio nazionale anche per ...

Cadimare - Aeronautica Militare esprime cordoglio ai familiari della vittima : In merito al tragico evento che oggi, nella città di La Spezia, ha visto coinvolto un proprio Sottufficiale, la Forza Armata esprime sdegno e sgomento per l’estrema gravità di quanto accaduto le cui cause, per quanto noto, sono da considerarsi di carattere privato. L’Aeronautica Militare, nel manifestare il proprio cordoglio ai familiari della vittima, si è resa da subito disponibile per ogni forma di collaborazione e supporto nei confronti ...

Allerta Aeronautica Militare : in arrivo venti di burrasca - temporali - nevicate. Poi brusco calo termico. : Un avviso di fenomeni intensi è stato emesso da parte dell'Aeronautica Militare in vista del peggioramento atmosferico che in queste ore sta già interessando il Nord Italia e nelle prossime si...

"Scramble" notturno per due Eurofighter dell'Aeronautica Militare : Bimotore civile polacco interrompe le comunicazioni radio mentre sorvola l'Italia e due caccia dell'Aeronautica Militare decollano su allarme per intercettarlo. E' avvenuto poco prima della mezzanotte ...

Aereo interrompe le comunicazioni : decollo immediato dei caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare : Ieri notte, poco dopo le 23:30, due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio Aereo, sono decollati rapidamente dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare un velivolo civile ATR-42 di nazionalità polacca che, sorvolando il territorio italiano sulla rotta Skopje-Lipsia, aveva interrotto le comunicazioni con gli Enti del controllo del traffico ...

Incidente sulla piattaforma ENI : impegnato nei soccorsi un elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare è impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso dell’operatore coinvolto nell’Incidente avvenuto questa mattina sulla piattaforma petrolifera Barbara F dell’ENI, al largo di Ancona. L’elicottero, appartenente all’83° Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo di Cervia, sta operando congiuntamente ad una motovedetta della Capitaneria di Porto di Ancona. L’intervento è stato richiesto ...

L'Aeronautica Militare cerca partner per lancio piccoli satelliti : Milano, 25 feb., askanews, - L'Aeronautica militare cerca partner per lanciare piccoli satelliti nello Spazio direttamente da aerei in volo, ad esempio dagli Eurofighter. È l'oggetto di una lettera d'...

Ponza - uomo con femore rotto soccorso dall’elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi per prelevare sull’isola di Ponza un uomo di 75 anni con frattura del femore e bisognoso di trasporto urgente presso una struttura ospedaliera. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è immediatamente alzato in volo dalla base Militare di Pratica di Mare – ...

Intensa ondata di freddo - venti forti e mareggiate. L'avviso dell'Aeronautica Militare. : Un'irruzione di aria molto fredda è in procinto di interessare la nostra penisola e in particolar modo le regioni centro-meridionali, dove avremo un peggioramento atmosferico fra la serata odierna e...