Aereo Etiopia | Il comandante non era addestrato per il 737 Max

Aereo CADUTO - NUOVO ALLARME SUI BOEING 737 MAX/ Etiopia - "pilota non era addestrato" : AEREO CADUTO in Etiopia, ALLARME extra sui BOEING 737 8: Pentagono apre inchiesta sui rapporti tra Segretario alla Difesa Usa e la BOEING. 'Pilota non addestrato'

Aereo Etiopia - 'chiare somiglianze' con disastro Lion Air | : Il pilota avrebbe chiesto di salire a 4.200 metri prima di chiedere urgentemente di atterrare. Il ministro dei Trasporti etiope, dopo le prime analisi delle scatole nere, parla di analogie con il ...

Aereo caduto in Etiopia - il Boeing troppo veloce dopo il decollo : L'Aereo dell'Ethiopian Airlines, caduto ad Addis Abeba il 10 marzo con 157 persone a bordo, 'andava a un'inusuale alta velocità dopo il decollo', quando 'il pilota ha riferito di avere problemi e ...

Disastro Aereo in Etiopia : ai parenti delle vittime inviata terra dal luogo dell’incidente per funerali e sepolture : Ethiopian Airlines ha inviato ai familiari delle vittime dell’incidente aereo di domenica scorsa la terra bruciata nel punto in cui si è schiantato il Boeing 737 Max 8 affinché possano utilizzarla al posto dei resti umani dei propri cari per i funerali e le sepolture: l’iniziativa si è resa necessaria perché ci vorranno mesi prima che tutte le vittime vengano identificate attraverso le analisi dei DNA. Le famiglie avrebbero ricevuto ...

Aereo caduto in Etiopia : “Il pilota chiese il permesso per prendere quota” : L’Aereo dell’Ethiopian Airlines, caduto ad Addis Abeba il 10 marzo con 157 persone a bordo, “andava a un’inusuale alta velocita’ dopo il decollo”, quando “il pilota ha riferito di avere problemi e chiesto il permesso di prendere quota rapidamente”. Lo ha detto una fonte – che ha ascoltato la registrazione della conversazione con la torre di controllo – all’agenzia Reuters che ha ...

Aereo Etiopia - gli ultimi minuti prima dello schianto : “Boeing troppo veloce - il pilota nervoso” : Il volo della Ethiopian Airlines precipitato una settimana fa aveva una velocità elevata subito dopo il decollo e prima che l'Aereo segnalasse problemi alla torre di controllo e chiedesse il permesso di prendere quota rapidamente. A riferirlo a Reuters una fonte anonima che ha ascoltato la registrazione del controllo del traffico Aereo.Continua a leggere

Aereo caduto in Etiopia - Boeing : “Entro 10 giorni aggiorneremo il software dei 737 max” : Nel giro di 10 giorni Boeing intende aggiornare il software del suo 737 Max 8, il modello di jet di cui un esemplare è caduto domenica in Etiopia provocando la morte di 157 persone. A scriverlo è l'Agence France Presse, citando fonti vicine all'azienda. Intanto le scatole nere del velivolo sono state portate in Francia per essere analizzate.Continua a leggere

La scatola nera dell’Aereo precipitato in Etiopia sarà analizzata in Francia : La scatola nera dell’aereo Boeing 737 Max 8 precipitato il 10 marzo in Etiopia sarà analizzata in Francia. Lo ha ha comunicato la compagnia aerea Ethiopian Airlines. La Francia ha accettato di analizzare la scatola nera e le registrazioni delle voci

Disastro Aereo Etiopia : Trump ferma i boeing 737 Max 8 e 9 negli Usa : Donald Trump annuncia la firma di un provvedimento d’emergenza per fermare i boeing 737 MAX 8 e MAX 9 dopo il Disastro avvenuto domenica in Etiopia. Gli Stati Uniti si allineano quindi alle decisioni già adottate da un lungo elenco di paesi. “La sicurezza del popolo americano, di tutte le persone, è la nostra preoccupazione principale”, dice il presidente. “Il disatro dell’Ethiopian Airlines è stato tragico. La FAA ...