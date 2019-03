Acqua,in Italia bolletta 426 euro annui

La spesa media della famigliana nel 2018 per l'è stata di 426, il 2,9% in più del 2017. Lo rileva l'Osservatorio di Cittadinanzattiva. Tra i capoluoghi più cari, Grosseto e Siena con una spesa media di 753a famiglia, mentre Isernia è la città più economica con 120a famiglia. Incremento record per Teramo +14,3% e Gorizia 14,2%.La regione più costosa è la Toscana, la più economica il Molise,che detiene anche il primato della dispersione idrica. Le tariffe più care nelle Regioni centrali,con 581annuali,(Di venerdì 22 marzo 2019)

