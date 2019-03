Acqua pubblica | Costa | combattiamo

Acqua pubblica - Ministro Costa : “O combattiamo o andiamo a casa” : “Ci sono 5 stelle ma ce n’è una che è come la stella cometa, che a me fin da bambino ha insegnato a sognare. Quella prima stella è la stella dell’Acqua. Ora, se noi vogliamo sognare per quella stella cometa o ci battiamo con tutto il sangue che abbiamo dentro, fino a che non cadiamo esamini a terra, o ce ne andiamo a casa“: lo ha dichiarato oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, parlando di Acqua pubblica, ...

Palermo : Acqua torbida a Bagheria - “nessun rischio per la salute pubblica” : Da qualche giorno l’acqua che esce dai rubinetti a Bagheria (Palermo) è torbida e il Comune invita i cittadini a limitare l’utilizzo della risorsa idrica “ai soli fini igienici“: dopo le numerose lamentele dei cittadini, l’Amministrazione tiene a sottolineare che “non c’è rischio per la salute pubblica per l’acqua distribuita in rete: il divieto riguarda soltanto la possibilità di ...

Palermo : Acqua torbida a Bagheria - il Comune 'non c'è rischio per la salite pubblica' : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - L'acqua che esce dai rubinetti ei cittadini di Bagheria (Palermo) da qualche tempo è torbida e il Comune invita i cittadini a limitare l'utilizzo dell’acqua "ai soli fini igienici" anche se, dopo le numerose lamentele dei cittadini, tiene sottolineare che "non c’è risc

Acqua pubblica - Di Maio dopo emendamenti Lega : “È la nostra prima stella - M5S non è disposto ad arretrare” : dopo le preoccupazioni emerse nel Movimento 5 stelle, per gli emendamenti Lega al disegno di legge sull’Acqua pubblica, Luigi Di Maio afferma rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “L’Acqua pubblica è la prima stella del Movimento. Porteremo in Parlamento un vero provvedimento sull’Acqua pubblica. Credo che su questo tema il Movimento 5 stelle non sia disposto ad arretrare, io non sono disposto a ...

Acqua pubblica : Blasi (M5S) - Colpo di mano della Giunta : Acqua pubblica: Blasi (M5S), Colpo di mano della Giunta su commissariamento Comuni “Contrariamente a quanto promesso, oggi in Giunta Regionale, saranno votate le delibere per l’applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti del dei Comuni di Bagnoregio, Ronciglione, Farnese, Proceno, Fabrica di Roma, Grotte di Castro e Monteromano per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 ...

Vallerano - Casapound : Incontro sul futuro dell'Acqua pubblica : Interverranno all'Incontro Gian Piero Joime , docente universitario di economia dell'ambiente e del territorio e Mauro Antonini, responsabile per il Lazio di Casapound Italia . A portare avanti la ...

Acqua pubblica - la proposta M5s per la gestione senza scopo di lucro e la guerra dei numeri con le società private : Siamo alle battute finali di una battaglia lunga oltre un decennio. Quella per l’approvazione della legge che riforma il servizio idrico e sulla quale si è scatenata una guerra dei numeri fra sostenitori e detrattori. Il testo, a prima firma dell’onorevole Federica Daga (M5S), ha superato il primo passaggio in Commissione Ambiente alla Camera e sarà discusso in aula il prossimo 25 marzo. È ispirato alla proposta di iniziativa popolare formulata ...

Camera - calendario marzo : il 5 si discute ddl legittima difesa. Dal 18 il Decretone. In coda Acqua pubblica - naja e Regeni : La conferenze dei capigruppo a Montecitorio ha deciso il calendario dei lavori per il mese di marzo. Si inizia il 5 con la proposta di legge sulla legittima difesa: il provvedimento era slittato nelle scorse ore e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato dovuto a un passo indietro del governo. Stando al nuovo timing e salvo cambiamenti, il ritardo nella discussione sarà di poco più di una settimana. A seguire, l’Aula si occuperà ...

Deluso dalle urne - il M5s torna alle sorgenti : domani voto on line per Acqua pubblica : Deluso dai risultati elettorali nelle elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna (almeno, in quest'ultimo caso, per quanto emerge dai primi dati provvisori dello spoglio), il Movimento 5 stelle si abbevera alle sorgenti da cui ha avuto origine. Sul Blog delle stelle, infatti, c'è l'annuncio di una serie di votazioni on line in programma per domani, sul tema dell'acqua pubblica. "domani, martedì 26 febbraio, si voteranno le Lex Iscritti su ...

Acqua pubblica o privata : modelli - opportunità e numeri a confronto : A fine marzo arriverà in Aula una proposta di legge che punta a ridisegnare la gestione del servizio idrico. Ma qual è la situazione attuale? E quali sono gli scenari possibili?

Cara Acqua pubblica : Forse alla fine deve essere parso insensato anche a loro: rendere pubblica l'acqua " che già è pubblica " con un costo enorme per lo stato. Ed è per questo, allora, che ora gli esponenti di governo ...

Tav - autonomie - Acqua pubblica. Lega e M5s scelgono l'attendismo : Oggi? "Be', non è che nei giorni scorsi si sia combinato granché", diceva, martedì a ora di pranzo, il sottosegretario leghista all'Economia. Dietro di lui, la sua colLega Laura Castelli s'accingeva, ...

