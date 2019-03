Acqua | in Italia la bolletta media è di 426 euro l' anno A Genova ne servono 540

Acqua - in Italia bolletta 426 euro annui : 15.56 La spesa media della famiglia Italiana nel 2018 per l'Acqua è stata di 426euro, il 2,9% in più del 2017. Lo rileva l'Osservatorio di Cittadinanzattiva. Tra i capoluoghi più cari, Grosseto e Siena con una spesa media di 753euroa famiglia, mentre Isernia è la città più economica con 120 euro a famiglia. Incremento record per Teramo +14,3% e Gorizia 14,2%.La regione più costosa è la Toscana, la più economica il Molise,che detiene anche il ...

In Italia come siamo realmente messi con l'Acqua corrente? Un podcast per capire : Oggi è la giornata mondiale dell'acqua, la numero 27 da quando le Nazioni unite decisero di istituirla nel '92. E arriva a una settimana esatta dal primo sciopero studentesco mondiale per il clima. Venerdì scorso i giovani che erano in strada sembravano dire in sostanza due cose: bisogna agire, e per agire bisogna conoscere. Su uno dei cartelli che svettavano in via dei Fori imperiali a Roma una ragazza aveva scritto: “All'inizio di ogni film ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : “Il Lago di Como è patrimonio dell’Italia - di tutti noi. E’ un patrimonio di tutta l’Umanità” : “La comunità montessoriana ha sempre avuto a cuore l’ecologia e cerchiamo di educare le nuove generazioni alla tutela del territorio, Associarsi al progetto “Resilario” ideato dalla Proteus di Como è stato davvero interessante. E’ stato un momento importante per l’Italia. Siamo stati contentissimi che i nostri ragazzi abbiano avuto l’opportunità di partecipare a questo momento importante per l’Italia perché il Lago di Como è patrimonio ...

Quanto spendono gli italiani per l'Acqua corrente. Un dossier : ...un appello va anche ai soggetti gestori del servizio chiamati ad avvalersi di tecnologie meno impattanti e procedimenti che consentano di attivare anche in questo ambito pratiche virtuose di economia ...

Uliveto - l'Acqua per lo sport - sponsor della Federazione Ginnastica d'Italia : Il connubio tra Uliveto e lo sport è stato suggellato recentemente da sponsorizzazioni della Federazione Pugilistica Italiana, della Federazione Italiana Pallacanestro e della Federazione Ginnastica ...

Giornata mondiale dell’Acqua : l’Italia ne disperde quasi la metà per il sistema idrico inadeguato : L’acqua è il bene più prezioso che abbiamo ed è tra gli elementi fondamentali per la crescita economica, il benessere dei cittadini e la sostenibilità ambientale.Ma quella che arriva nelle nostre case è poco meno della metà del volume di acqua prelevata alla fonte (47,9%) che non raggiunge gli utenti finali a causa delle dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. Proprio nella Giornata mondiale dell’acqua, istituita ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : in Italia persi 9 litri di pioggia su 10 : “In una situazione in cui quasi 9 litri di pioggia su 10 che cadono in Italia sono perduti, i cambiamenti climatici impongono un deciso cambio di mentalità nella gestione dell’Acqua“: è quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua nel sottolineare che l’Italia “è un paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d’acqua che cadono annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne ...

Terremoto Centro Italia : “Anomalie nei corsi d’Acqua delle falde acquifere delle aree colpite dal sisma” : “Il sisma del 2016 ha causato notevoli cambiamenti nelle falde acquifere dell’Appennino Centrale marchigiano che non possiamo assolutamente sottovalutare: da molte sorgenti spesso captate a scopo idropotabile addirittura non esce piu’ acqua. Per preservare un bene prezioso come l’acqua e garantire misure risolutive calibrate sulle problematiche specifiche di ciascuna falda, e’ necessario continuare a monitorare la ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : ecco il report di Legambiente sullo stato di salute dei corpi idrici italiani : Acque troppo spesso inquinate, sprecate, e poco tutelate. A raccontarlo sono le storie di diversi fiumi, laghi e falde della Penisola che non godono di buona salute e che sono minacciati dall’inquinamento chimico, da attività agricole non sostenibili e da quelle industriali, dalla maladepurazione che si ripercuote sui corpi idrici; ma anche dal sovrasfruttamento delle acque a scopo idroelettrico. Storie che Legambiente ha raccolto nel report ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : domani per la prima volta il Lago di Como “allagherà” le scuole d’Italia - dalla Sicilia alle Alpi : “Sarà la prima volta in Europa, un evento senza precedenti anche per la tecnologia innovativa che metteremo in campo. Un modo nuovo di fare divulgazione scientifica. domani “allagheremo” idealmente tutte le scuole italiane e lo faremo portando nelle loro aule il Lago più profondo in Italia che adesso soffre la crisi idrica. Tramite una nuova tecnologia, il 22 Marzo collegandosi alla Pagina FB “Resilario” le scuole italiane, singolarmente tramite ...

Emergenza siccità : il Lago di Como “in piena crisi” - ecco costa sta accadendo allo specchio d’Acqua più profondo d’Italia : “Dalla Sicilia si collegheranno e parleranno in diretta con il sub che sarà sui fondali del Lago di Como, il Lago più profondo d’Italia. Esattamente avremo scuole da Licata. Ugualmente accadrà da Reggio Calabria ma anche da Napoli e dal napoletano. Scuole di Somma Vesuviana, paesino a circa 20 km da Napoli, saranno in collegamento con il Lago di Como. Un evento che unirà tutta Italia. Avremo Venezia le cui scuole si sono iscritte per collegarsi ...

Siccità : l’allarme si allarga al Centro Italia - “nelle Marche i corsi d’Acqua hanno portate minime” : “Si allarga, verso il Centro Italia, l’allarme per le disponibilità idriche nei mesi a venire“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “Se al Nord restano sotto media stagionale i livelli dei principali fiumi e dei grandi laghi lombardi (Maggiore: 28,5%, Como: 8,2%, Iseo: 15,0% della capacità di riempimento), anche i corsi d’acqua nelle ...

Siccità e desertificazione in Italia - Bonelli : “Si rischia di dover razionare l’Acqua potabile” : “La desertificazione in Italia sta avanzando a ritmi preoccupanti con la Siccità che in pieno inverno ha portato molti fiumi tra cui il Po ad avere livelli di secca di emergenza che non si vedevano in estate e nemmeno nell’Annus Horribilis del 2017“. E’ quanto afferma Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi che aggiunge: “Se questa situazione dovesse perdurare i comuni e le regioni ...