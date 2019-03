Accordo Italia-Slovenia su informatica e Big Data

Toninelli - Italia-Cina Accordo trasparente sulla via della seta : Il memorandum tra Italia e Cina sulla Via della seta "e' una grande opportunità, fatta con intelligenza. Toninelli: grande vantaggio per l'Italia.

Accordo Italia-Cina : la - difficile - idea di espatriare la serie A : Appassionato di calcio, Xi Jinping ha in mente un piano ad ampio raggio per trasformare la Cina in una potenza calcistica capace di ospitare e vincere la Coppa del mondo.

Italia-Cina - l'Accordo passa anche per il calcio : prima giornata di serie A potrebbe giocarsi a Pechino : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina . Secondo quanto appreso dall'Ansa sarebbe questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con ...

Via della Seta - cosa prevede l'Accordo Italia-Cina - Sky TG24 - : Dopo settimane in cui sono arrivati moniti di Washington, perplessità da Bruxelles e liti tra Lega e M5s, l'esecutivo è pronto a incontrare il presidente Xi e firmare un memorandum. Connettività, ...

Cina - su stampa locale ignorato l’Accordo con l’Italia. Ma il Global Times rassicura : “Non sarà cavallo di Troia in Ue” : A poche ore dall’arrivo di Xi Jinping in Italia, la controversa firma del memorandum di intesa tra Italia e Cina viene letta dalla stampa cinese attraverso il prisma delle convulsione interne all’Unione europea e l’assertività americana nel Vecchio Continente. Secondo il Global Times, tabloid nazionalista bilingue, non è intenzione di Pechino strumentalizzare l’accesso italiano nella Belt and Road per creare una frattura tra l’Europa ...

Il territorio di Messina verrà monitorato dallo spazio : ecco l’Accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per il progetto “Cosmo-Skymed” : Messina verrà monitorata dallo spazio. La Giunta Comunale ha approvato l’accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023. l’accordo di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore ...

Xi Jinping mette in chiaro che il tema 5G è centrale nell'Accordo con l'Italia : ... New Era, richiamo alla sua dottrina politica, più volte usato nella lettera/documento del leader cinese, per la Belt and Road in settori come la marina, l'aeronautica, l'aerospazio e la cultura'. ...

Non solo "Accordo commerciale" - per Xi Jinping è "un patto strategico" fra Cina e Italia : Viene citata ben nove volte la parola "Amicizia" nell'intervento del presidente cinese, Xi Jinping, sulle colonne del Corriere della Sera, alla vigilia della visita storica in Italia che porterà alla firma di un memorandum of understanding fra Italia e Cina."La Cina e l'Italia sono rispettivamente emblema della civiltà orientale e occidentale e hanno scritto alcuni dei più importanti e significativi capitoli della storia ...

Cina - Conte : “Accordo ‘Via della Seta’ fa i nostri interessi - potenzia export italiano e non crea vincoli giuridici” : “L’attenzione economico-commerciale” per la Via della seta “è pienamente legittima. Ed è giustificata proprio alla luce dei nostri interessi nazionali: possiamo potenziare il nostro export verso un mercato di enormi dimensioni”. Il premier Giuseppe Conte parla alla Camera in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 e in relazione al Memorandum d’intesa con la Cina sulla ‘Via della Seta’. ...

L'Accordo con la Cina è diventato il pomo della discordia nel governo italiano : Opportunità per il Made in Italy o paradossale cessione di sovranità? La Nuova via della seta divide il governo ed è al centro di una questione geopolitica molto delicata

L’Accordo con la Cina è diventato il pomo della discordia nel governo italiano : La città di Kashgar, nello Xinjiang a maggioranza uigura, Cina. (foto: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images) La visione del mondo dei due partiti di governo talvolta può assumere tratti contradditori, ma in particolare riguardo la questione cinese si naviga a vista. Quello che sappiamo per ora: il presidente della Repubblica popolare Xi Jinping è atteso a Roma giovedì 21 marzo nel pomeriggio, due giorni dopo il discorso del ...