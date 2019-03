A un metro da te | l’amore fra due malati di fibrosi cistica al cinema

fondazioneserono

(Di venerdì 22 marzo 2019) A UnDa Te arriva alil 21 marzo. Ispirato all’omonimo romanzo di Rachel Lippincott, A UnDa Te raccontaimpossibile fra Stella e Will, entrambi pazienti di una clinica, entrambi affetti daStella e Will hanno diciassette anni e si conoscono nel reparto di ospedale dove sono entrambi ricoverati. I due ragazzi hanno la, una malattia che li costringe a stare sempre a une mezzo di distanza l’uno dall’altro. Senza toccarsi o baciarsi com’è possibile amarsi?Will è in ospedale per un trial medico per curare la forma più grave della malattia legata al batterio Burkholderia capacia ,che annulla la possibilità per lui di ricorrere a un trapianto di polmoni e lo rende ancora più infettivo. Questo però non sembra fermare Stella che si avvicinerà a lui. E fra una video telefonata e l’altra fra i due nasce ...

