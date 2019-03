A spasso nello spazio e nel tempo con Levi’s Vintage Clothing

gqitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019) Una passeggiata in bilico tra «Ritorno al Futuro» e «Strangers Things». Farà fare i salti di gioia ai tanti amanti del genere la nuova collezione Levi’sdisegnata per la Primavera Estate 2019. Si chiama Rocket City ed è ispirata ai tempi della cosiddetta space race, ovvero a quei febbrili anni dal lancio in orbita dello Sputnik in poi (1957), in cui americani e russi si sfidavano a colpi di razzi per conquistare il cielo. Ripescando direttamente dagli archivi di Los Angeles della casa californiana arrivano quasi inalterati fini ai giorni nostri pezzi iconici come i bomber bicolori da baseball stile Happy Days, le trucker jacket con i pannelli a contrasto, la camicia a scacchi da rodeo, le t-shirt con le grafiche rétro, e, ovviamente gli immancabili cinquetasche in denim, sapientemente invecchiato da lavaggi speciali, strappi, ...

