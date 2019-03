A Piazza Affari corre Gima TT

Piazza Affari : brillante l'andamento di Aquafil : Scambia in profit Aquafil , che lievita dell'1,97%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aquafil più pronunciata rispetto all'andamento del ...

Piazza Affari : in forte denaro FILA : Brilla il principale produttore di matite , che passa di mano con un aumento del 2,72%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 21.500 punti - 22 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda ai 21.500 punti. Non mancano dati macroeconomici previsti nell'agenda odierna

Piazza Affari chiude con il segno più : Secondo le stime diffuse oggi dal l'istituto tedesco Bertelsmann, un'uscita senza accordo dalla Ue costerebbe all'economia del Regno Unito 57 miliardi di euro l'anno. Per i cittadini europei il conto ...

La Fed spinge Piazza Affari : Non si può dire che sia stato un exploit, ma la decisione della Federal Reserve americana di non alzare i tassi d'interesse ha contribuito alla giornata positiva della Borsa di Milano, indice Ftse Mib ...

Borse - Piazza Affari sfrutta l'onda rialzista di Wall Street : La politica accomodante degli istituti centrali incrementa gli acquisti anche sull'obbligazionario italiano. Il rendimento del Btp 10 anni scende al 2,45% . Si restringe leggermente anche lo spread ...

Piazza Affari come una crisalide che si trasforma in farfalla : Annunci sono stati dati circa la riqualificazione degli asset in portafoglio e le stime di crescita dell'economia. Le decisioni hanno provocato una comprensibile reazione positiva per i titoli di ...

Piazza Affari : Fiera Milano scende verso 4 - 505 Euro : Si muove in profondo rosso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,04% sui ...

Piazza Affari : rosso per Banca MPS : Si muove verso il basso l' istituto di Rocca Salimbeni , con una flessione dell'1,95%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari : sell-off per Datalogic : Pressione su Datalogic , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,72%. L'andamento di Datalogic nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : in rally Autogrill : Brillante rialzo per la società attiva nella ristorazione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,34%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

In evidenza Eurotech sul listino di Piazza Affari : Prepotente rialzo per Eurotech , che mostra una salita bruciante del 2,80% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Eurotech mantiene ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Gima TT : Grande giornata per Gima TT , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,25%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Piazza Affari : è bene iniziare a liquidare? I titoli ancora up : Inoltre è doveroso segnalare che, prendendo il DAX come indice azionario di riferimento a livello europeo, dal momento che quella tedesca è la prima economia del Vecchio continente, c'è un'area di ...