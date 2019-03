22 marzo - Gli Avion Travel al Teatro van Westerhout di Mola di Bari

Conto corrente gratis e online a marzo 2019 : i migliori da aprire : Conto corrente gratis e online a marzo 2019: i migliori da aprire Conti correnti di marzo 2019 Scegliere un Conto corrente gratis e online oggi è possibile grazie ai diversi simulatori online disponibili sul web. In un tempo in cui tutto diventa più caro, dai beni alimentari alle bollette luce e gas, risparmiare sul prodotto che ha la finalità di deposito dei nostri guadagni può essere una priorità. E grazie alle diverse offerte proposte ...

Sport in tv oggi (venerdì 22 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi venerdì 22 marzo si preannuncia una giornata davvero molto ricca per tutti gli amanti dello Sport. Proseguono i Mondiali di pattinaggio artistico a Saitama con la rhythm dance e il free program femminile, l’Olimpia Milano torna in campo in Eurolega per affrontare il Panathinaikos in uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai playoff. Da non perdere le sprint di sci di fondo a Quebec con Federico Pellegrino, spazio alla Coppa del ...

NUOVA EDIZIONE PUGLIA E MATERA DI CORRIERE DEL MEZZOGIORNO Il 26 marzo in edicola con uno speciale sulle elezioni regionali della Basilicata : Nelle nuove pagine, più notizie e un maggiore coinvolgimento delle firme del CORRIERE della Sera , con più spazio anche a economia, cultura, spettacolo e agli approfondimenti, con i dossier dedicati ...

Domenica in e gli ospiti del 24 marzo 2019 (Anteprima Blogo) : Grandi ospiti e grandi momenti di spettacolo nella prossima puntata di Domenica in. L'appuntamento è rinnovato per Domenica 24 marzo dalle ore 14 su Rai1 con la capitana in campo e fuori campo di questa serie di Domenica in Mara Venier. Vediamo insieme i protagonisti della prossima puntata del rinato contenitore della Domenica pomeriggio della prima rete della Rai. Si parte con Milly Carlucci che presenterà al pubblico di Rai1 la nuova ...

Euro Zona - migliora la fiducia consumatori a marzo : In ripresa la fiducia dei consumatori Europei, secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea, DG ECFIN,. La stima flash del ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : programma e orari 22 marzo. Le startlist e gli italiani in gara. Come vedere le gare in tv : Saranno la danza sul ghiaccio e il singolo femminile le specialità protagoniste della terza giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena a Saitama (Giappone). Si inizierà alle ore 4:00 itale (fino alle 8:12) con la rhythm dance, in cui assisteremo a una magnifica lotta per il podio con tante coppie pronte a darsi battaglia per una posizione di lusso. Per l’Italia gareggeranno Charlène Guignard-Marco ...

Prosegue fino al 31 marzo il festival 'Le case della scienza' per scoprire i segreti degli 'Spazi' : Gli spettacoli sono in programma venerdì 22 marzo, ore 20,; sabato 23 marzo, ore 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30, e domenica 24 marzo, ore 10, 11, 15.30, 16.30, 17.30. 18.30,., r.cr.,

Ascolti Tv 20 marzo 2019. La D'Urso riporta in video Wanna Marchi e la figlia - è bagarre nell'uno contro tutti : Ascolti Tv di mercoledì 20 marzo 2019. Su Rai1 la commedia Si Accettano Miracoli è stata scelta da 3,3 milioni di media spettatori, pari al 14,4% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Live Non è ...

Rai Storia - 21 marzo 1999 : Roberto Benigni riceve 3 Oscar per il film 'La vita è bella' - come miglior attore - migliore colonna sonora e ... : Roberto Benigni riceve 3 Oscar per il film La vita è bella, come miglior attore, migliore colonna sonora e miglior film straniero. Quando Sophia Loren gli consegna la statuetta per il miglior film ...

Sport in tv oggi (giovedì 21 marzo) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi giovedì 21 marzo ci attende una giornata ricca di eventi Sportivi, tanta carne al fuoco per tutti gli appassionati. Si incomincia fin dal presto mattino con lo short program maschile ai Mondiali di pattinaggio artistico, poi nel pomeriggio imperdibile la sprint femminile di Oslo in cui Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si giocano una fetta importante di Coppa del Mondo di biathlon, ricca serata con le qualificazioni agli Europei 2020 di ...

Johann Sebastian Bach/ Se compie gli anni il 31 marzo... perchè il compleanno è oggi? : Johann Sebastian Bach. Oggi il compleanno.... anticipato del grande compositore, la cui nascita venne registrata il 31 marzo. Ma la Germania era in ritardo

Lo scrittore Vassilis Vassilikòs : «Così creai la Giornata della Poesia» Il 21 marzo Gli eventi de «la Lettura» : Tra l'altro, quando fu istituita, la parola «Scienza» fu aggiunta all'ultimo momento, perché nel mondo era ancora fresco il trauma delle bombe atomiche americane sul Giappone, e gli ordigni che ...

Brexit - May parla alla nazione : «Non usciremo il 29 marzo. Non voglio un secondo referendum» : In una lettera a Tusk, la premier britannica chiede ufficialmente un rinvio dell’uscita del Regno Unito dal 31 marzo al 30 giugno. Ma il presidente della Commissione europea chiarisce che il divorzio dovrà avvenire prima del 23 maggio, altrimenti ci saranno difficoltà istituzionali e incertezza legale...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : programma e orari 21 marzo. Le startlist e gli italiani in gara. Come vedere le gare in tv : Si preannuncia una seconda giornata di competizioni caldissima alla Super Arena di Saitama, teatro questa settimana dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. A partire dalle ore 2:30 italiane (fino alle 6:08) verranno infatti assegnate le prime medaglie, quelle della specialità delle coppie di artistico, in cui si sfideranno Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov (attualmente al comando con 81.21), Wenjing Sui-Cong Han (secondi con 79.24) e ...