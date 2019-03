Xi Jinping è arrivato in Italia | al seguito del presidente cinese una delegazione di 500

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Xia Roma, accolto dal ministro delle politiche Agricole, Gianmarco Centinaio. Aldel, atterrato alle 18.30 con la moglie all'aeroporto di Fiumicino, una schiera di 500 persone. Oltre alla sua sicurezza personale, ci sono infatti circa 120 giornalisti e 300 fra dirigenti di aziende, poli museali e funzionari ministeriali. Il leaderè accompagnato dalla first lady Peng Liyuan e dai ministri degli esteri e del commercio, Wang Hi e Zhong Shan, insieme ai vertici della Ndrc, la commissiona nazionale per lo sviluppo e le riforme.#UltimOra#Xisbarcato a Roma: inizia visita di tre giorni inhttps://t.co/4nt0pcUsoUpic.twitter.com/5KPZA11P9I— Sky tg24 (@SkyTG24) 21 marzo 2019Le misure di sicurezzaLa città si prepara ad accoglierlo blindata: già da giorni sono scattate misure di sicurezza ...

