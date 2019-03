Xi Jinping è a Roma

Xi Jinping e la first lady arrivati a Roma - inizia la visita di Stato : Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è arrivato nella Capitale. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali: prima vedrà il Capo dello Stato, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.

Steve Bannon a Roma : 'Xi Jinping è qui per imporre la sua potenza' : Ma la sua economia non desta preoccupazione, spero che gli Usa riportino la Russia nella sfera occidentale ma il visto il clima che c'è a Washington ci vorranno decenni". Per questo le prossime ...

Steve Bannon a Roma : "Xi Jinping è qui per imporre la sua potenza" : La definisce "una coincidenza ironica". Il fatto di essere a Roma, proprio mentre sta arrivando il leader cinese Xi Jinping "il dittatore totalitario del sistema più crudele del pianeta". Steve Bannon ha un'idea chiara sui motivi della storica visita del presidente cinese in Italia. "Xi non è venuto in Italia per un porto dell'Adriatico, ma per imporre la strategia della Compagnia delle Indie a parti rovesciate"... "un dominio sul ...

Xi Jinping a Roma - l'aereo del presidente cinese è atterrato : Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è arrivato nella Capitale. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali: prima vedrà il Capo dello Stato, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.

