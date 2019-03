World Water Day 2019 | l’acqua km zero è l’unica scelta sostenibile per il Pianeta

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione delnella nostra era.è senza dubbio la risorsa naturale più importante a disposizione dell’uomo perché da essa ne dipende la sopravvivenza. Non a caso soprannominata l’oro blu,sarà sempre più al centro dell’attenzione di tutti i Paesi del mondo dove l’inquinamento ne sta mettendo a rischio l’accesso a milioni di persone.“Valorizzare e proteggerekm– spiega Lauro Prati, Presidente di Aqua Italia/ Anima-Confindustria – è oggi più che mai un obbligo e una priorità per tutti i Paesi del mondo ma lo è soprattutto in Italia doveche sgorga dai rubinetti è buona, sicura e controllata. Beredel rubinetto è unaconsapevole di chi, come il 74% ...

