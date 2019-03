Wanna Marchi | Io e mia figlia Stefania Nobile punite per aver venduto sale a dei

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) "Siamo statepera dei deficienti che ci hanno credute". Così, ospite del programma Live: Non è la D'Urso, ha commentato la sua condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa a seguito di trasmissioni televisive in cui si raggiravano i telespettatori. Lasi trovava nel salotto della D'Urso insieme alla, con la quale ha scontato nove anni e sei mesi di carcere. Nel corso del dibattito in studio, le due si difendono dagli attacchi, sminuendo quanto accaduto e reputando eccessiva la pena. "Stamattina su Canale 5 hanno fatto vedere delle persone sequestrate e smembrate. Noi perdela dei deficienti che ci hanno creduto...", ha detto la, scatenando le critiche in studio.Diciotto anni fa, grazie ai servizi di Striscia la ...

